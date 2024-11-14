インフルエンサーに依頼した投稿を一部抜粋して自社サイトに表示したことが、「ステルスマーケティング」＝いわゆるステマにあたるとして、消費者庁が大正製薬に措置命令を出しました。【映像】自社サイトに表示していた投稿の一部消費者庁によりますと、大正製薬は、アンチエイジングのサプリメントについて、インフルエンサー3人に報酬を支払ってSNSに宣伝の投稿を依頼していました。自社サイトには、広告の表記を外すなど、