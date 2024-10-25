タイヤの空気が入る部分がない「Air Free」実際に運転してみたくるまのニュース

タイヤの空気が入る部分がない「Air Free」実際に運転してみた

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ブリヂストンのエアレスタイヤ「Air Free」の自治体向け試乗会が実施された
  • タイヤの空気が入る部分がなく、スポークホイール部分の2ピース構造
  • タイヤのゴム部分は厚み10mmちょっとあり、厚みが今のところ最適だそう
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