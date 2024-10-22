NECは茨城県日立市と石川県小松市において、ローカル5Gを活用した自動運転レベル4を支援する通信システムの検証を開始すると明らかにした。茨城県日立市では2024年12月から、石川県小松市では2024年10月から開始する。●日立市は自動運転サービス支援道の先行導入地域に指定近年、地方を中心に地域公共交通の維持・運転手不足などが課題となっている。この社会課題の解決に向けて自動運転の活用が期待されており、実用化に向けた取