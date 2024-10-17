（写真：時事通信） 女性自身

愛子さまが「やばいやばい」とご発言？日本テレビのテロップミスに批判続出

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 愛子さまの報道をめぐり、番組の字幕が波紋を呼んだと「女性自身」が伝えた
  • 日本テレビの番組が、愛子さまの様子を映し「やばいやばい」とテロップ表示
  • まるで愛子さまが述べられたように見え、「これは酷い」との声が殺到した
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