パッケージされた食料品に、異物が混入したり、量が不十分などの不良品が市場に出回ることがある。イギリス在住の女性はある日、ポテトチップスの袋を開けたところ、原材料のジャガイモが丸ごと1個混入していた。英ニュースメディア『Manchester Evening News』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】英グレーター・マンチェスターのベリーに暮らすルーシー・ベニヨンさん（Lucy Benyon、34）は現地時間9月30日、職場の昼休み