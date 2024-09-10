©️ABCテレビ 2024年６月に誕生した兵庫県の神戸須磨シーワールドに、お笑いコンビ・ダイアンが潜入！「パンティが浮いてんのかな」とダイアンが思った、水槽を漂う白い物体とは？そして、彼らがずぶ濡れになった理由とは!? ©️ABCテレビ 【動画】「明日死んでもいいと思っているけど」喫茶店を営む97歳のお母さんに、ダイアンが長寿の秘訣を聞いたら……？ 神戸須磨シーワ&#1254