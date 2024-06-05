ヘンリー王子の回顧録「スペア」を批判したジョン・レノンの息子ショーン・レノンが殺害予告を受けていることが分かった。英紙ミラーが４日に報じた。ジョンとオノ・ヨーコ氏の息子である４８歳のショーンは５月末、Ｘ（旧ツイッター）に「ヘンリー王子の自伝に対するボクの書評は二つの言葉だ。『勘弁して（ＳｐａｒｅＭｅ）』」と投稿した。ヘンリー王子の回顧録「スペア」をもじったダジャレだった。また王子を「愚か」と