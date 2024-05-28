作家室井佑月氏（54）が28日、X（旧ツイッター）を更新。仕事の減少などにより家賃の安い部屋に転居したことを「落ちぶれた」などとする一部ネット記事に言及した。室井氏は情報番組のコメンテーターを務めるなどタレントとしても活躍してきたが、23日の投稿で「私は政治家と結婚し、コメントの公平性を欠くとかで、仕事が減り、年収は十分の1になりました」と、20年に衆院議員の米山隆一氏と結婚したことで仕事と収入が減少した