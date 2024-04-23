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DAIGO元カノ・佐藤麻衣 交際時の秘話「いつか武道館に行くから！！と」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 15日の番組で、DAIGOの元カノとして紹介された佐藤麻衣
  • 22日、Instagramで2ショットを公開し、交際時の秘話を明かした
  • 「いつか武道館に行くから！！と夢を語っていた」と綴っている
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