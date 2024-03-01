年次教書演説を行うプーチン大統領/Alexander Zemlianichenko/AP（ＣＮＮ）ロシアのプーチン大統領は２月２９日、連邦議会で内政、外交の基本方針を示す年次教書演説を行い、欧米がウクライナに軍隊を送れば核戦争を招く可能性があるとけん制した。プーチン氏は、ロシアが欧州を攻撃するつもりだという主張は「ナンセンス」だとしつつ、核兵器で欧州を攻撃する可能性を警告した。フランスのマクロン大統領が２６日に、ウクライナ