東京ディズニーシー®では、新テーマポート「ファンタジースプリングス」の6月6日(木)グランドオープンに先駆けて、4月9日(火)から6月30日(日)までの期間、スペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」を開催！このスペシャルイベント開催中にメディテレーニアンハーバーで行われるエンターテイメントプログラム「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」に登場するミッキーマウス