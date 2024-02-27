一時中国最高の富豪だった大手飲料メーカー「ワハハグループ」の宗慶後会長が享年７９歳で亡くなったと中華圏メディアが２６日、報じた。ワハハグループ（以下、ワハハ）はソーシャルメディア「微博」を通じて「宋会長が現地時間２５日午前１０時３０分に亡くなった」とし、追悼式は２８日浙江省杭州市下沙で開かれると伝えた。宋会長は「中国版フォーブス」といわれる「胡潤」の集計で２０１０年と２０１２年に中国最高の富豪に選