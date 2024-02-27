■取材帳異次元の長寿＜３＞高齢になって新しいことを始める人がいる一方で、一つのことに関わり続ける人もいる。元厚生次官の吉原健二さん（９２）の場合は「年金一筋の人生」だ。ただ、わが子のように愛する年金の将来については相当心配しているという。（文・編集委員猪熊律子、写真・鈴木竜三）厚生省（現・厚生労働省）に入ったのは１９５５年。「経済を立て直し、福祉国家を作る。そんな目標を国が掲げた頃に役所に