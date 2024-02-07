ケニアで子ども１９１人を殺害した疑いが持たれているカルト教団指導者が６日（現地時間）、裁判にかけられた。ＣＮＮによると、ケニアのカルト教団指導者であるポール・ヌセンゲ・マケンジー容疑者と他の被告人２９人はこの日、殺人・過失致死・テロ・児童虐待などの疑いでマリンディ高裁に起訴された。マケンジー氏はカルト教団を運営し，１９１人の子どもを含む信者を殺害した疑いが持たれている。被害者８人は絶食中に救出され