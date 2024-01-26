ついに要望活動が本格化しました。県と沿線6市が連名で要望東関東道・首都高湾岸線・外環道が接続する高谷JCT（画像：Google Earth）。千葉県は2024年1月24日（水）、県内の東京湾沿岸を走る新たな高速道路「新湾岸道路」を実現させるべく、沿線6市（千葉・習志野・浦安・市川・船橋・市原）とともに国土交通省あて要望をおこないました。新湾岸道路は、千葉〜東京間でパンク状態となっている東関東道・京葉道路・国道16号・国