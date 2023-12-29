【ワシントン＝田島大志】複数の米メディアによると、ロシアと戦うウクライナに対し、米国が最近、現在の支配地域を維持するための防御的な戦略に転換するよう促した。財源不足で米国の軍事支援が先細りとなり、ウクライナ軍の反転攻勢が失敗していることを受けたものだ。米政治専門紙ポリティコは２７日、米欧高官の話として、ウクライナとの間で軍を防衛重視に再配置するよう協議していると伝えた。ロシアに対して完全勝利す