動画投稿サイトＹｏｕＴｕｂｅで芸能人や会社経営者らを脅迫したとして、暴力行為等処罰法違反（常習的脅迫）などの罪に問われた前参院議員のガーシー被告（５２、本名・東谷義和）が２８日夜、同被告を弁護する高橋裕樹弁護士のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開謝罪した。 【写真】ボサボサの黒髪にＴシャツで登場したガーシー被告 ガーシー被告は、ぼさぼさの黒髪に白いＴシャツ姿で登