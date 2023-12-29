ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース 松本人志の性的スキャンダル報道 話題のツイート 芸能ニュース スポーツ報知 松本人志「やる気が出てきた」性的スキャンダル報道後初のX投稿 0 LINE共有ボタン 2023年12月29日 0時11分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 性的スキャンダル記事を報じられた松本人志について東スポが報じた 28日、スキャンダル報道後に初めて自身のXを更新した 「いつ辞めても良いと思ってたんやけど…やる気が出てきたなぁ〜。」と投稿 ◆松本人志、スキャンダル報道後に初めてSNSを更新いつ辞めても良いと思ってたんやけど…やる気が出てきたなぁ〜。— 松本人志 (@matsu_bouzu) December 28, 2023 記事を読む 関連の最新ニュース 松本人志の性的スキャンダル報道 記事時間 松本人志「やる気が出てきた」性的スキャンダル報道後初のX投稿 記事時間 12/28 23:25 松本人志が性的スキャンダル報道後初のX更新 文春砲への意思表示？ 記事時間 12/28 22:56 松本人志、文春報道後初のSNS更新「いつ辞めても良いと思ってたけど…」