松本人志スポーツ報知

松本人志「やる気が出てきた」性的スキャンダル報道後初のX投稿

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 性的スキャンダル記事を報じられた松本人志について東スポが報じた
  • 28日、スキャンダル報道後に初めて自身のXを更新した
  • 「いつ辞めても良いと思ってたんやけど…やる気が出てきたなぁ〜。」と投稿

◆松本人志、スキャンダル報道後に初めてSNSを更新

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