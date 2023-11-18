巨人は１８日、オリックスからＦＡ宣言した山崎福也投手と交渉した。吉村編成本部長、阿部監督が出席。吉村編成部長は球団を通じて、「本日１８日、阿部監督とともに山崎福也選手と面会し、交渉の場を持ちました。巨人軍として伝えるべき事を伝え、最大限の誠意を示し、良い話し合いの場を持つことができたと思います」とコメントした。山崎は今季１１勝を挙げた貴重な左腕で、人的補償のいらないＣランク。すでに交渉したヤ