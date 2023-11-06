SMBC日本シリーズ2023第7戦● オリックス 1 − 7 阪神 ○＜11月5日・京セラD大阪＞MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『SMBC日本シリーズ第7戦オリックス−阪神戦』で解説を務めた掛布雅之氏が、38年ぶり2度目に日本一となった阪神について言及した。掛布氏は「1番、2番、8番の活躍、これでゲームを拾ってきたわけじゃないですか。そこに森下が絡み、大山のサヨナラヒットがあり、ノイジーの3ランと。（クリーンナッ