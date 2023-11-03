日本シリーズ2023
『日本シリーズ2023』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年11月19日
2023年11月7日
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石橋貴明、日本Sの球場観戦でありえない警告受ける「何分もいると…」
音量計測器がついた腕時計が、大歓声で90デシベルを表示したとのこと
スポニチアネックス
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日本S公式キャップ 阪神は1万8500円でオリは8930円…約2倍の金額差
阪神モデルは1万8500円、オリックスモデルは8930円と金額差は約2倍
日刊ゲンダイDIGITAL
2023年11月6日
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阪神の日本一で道頓堀川に37人がダイブ 警察1300人態勢で警戒も止められず
5日は試合開始直後からファンらが集まり、やがて狂乱状態になった
デイリースポーツ
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阪神が日本一になり道頓堀で「ガチ装備」警察に飛び込みを懇願した女性
シュノーケルなどの「ガチ装備」で、警察に飛び込みたいと直談判する女性も
NEWSポストセブン
2023年11月5日
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阪神・岡田監督の優勝インタビュー まさかの途中打ち切りに虎党怒り
しかし、試合を中継したフジテレビ系列の地上波放送は途中で打ち切りに
東スポWEB
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阪神が日本一、道頓堀川に飛び込む人が現れる 周辺はカオスな雰囲気に
道頓堀では多数の人が集結し、試合終了と同時に胴上げや万歳三唱などが発生
デイリースポーツ
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阪神、38年ぶり2度目の日本一 古巣との関西シリーズを4勝3敗で制す
前夜の第6戦でオリックスに逆王手をかけられ、3勝3敗のタイで臨んだ第7戦
スポーツ報知
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「＃中岡かわいそう」日本シリーズとイッテQの放送かぶり…中岡創一が嘆き
日本シリーズ第7戦と「イッテQ！」の放送が被り、「ずっこけやで」と投稿
日刊スポーツ
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機動隊、DJポリスが1300人態勢で待機、道頓堀の異様光景に外国人も興味津々
大阪府警は機動隊、DJポリスを含め1300人態勢で道頓堀を中心に動員
デイリースポーツ