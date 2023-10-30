SEVENTEENが、最新アルバムで前代未聞の数字を記録している。【写真】“神ファンサ”で話題のホシ、笑顔を封印した妖艶な魅力韓国の音楽チャート「HANTEOチャート」が明らかにした内容によると、SEVENTEENの11thミニアルバム『SEVENTEENTH HEAVEN』は初週売上509万1887枚を記録。アルバム初週売上が500万枚を超えたのは、K-POP史上初の快挙だ。SEVENTEENは、これまでも他の追随を許さぬ成績でK-POP界を震撼させてきた。今年に入っ