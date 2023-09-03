消防署員と公務員、市民ら２４人が負傷した釜山（プサン）の銭湯爆発事故の瞬間を収めた防犯カメラの映像が公開された。釜山市東区佐川洞（チャチョンドン）の銭湯で１日、建物の地下１階から３０分間隔で２度の爆発火災が発生した。東区庁が公開した事故現場周辺の防犯カメラ映像によると、１度目の爆発は消防当局に火災通報が最初に寄せられたこの日午後１時４０分に発生した。住宅街の真ん中で火炎が噴き出し驚いた住民らが近隣