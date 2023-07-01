カリフォルニア州マリブの海辺に建つバービーの豪邸/From Mattel/Airbnb（ＣＮＮ）バービー人形を実写化した映画「バービー」の全米公開に合わせ、民泊仲介サイトの米エアビーアンドビーが今月、映画に登場する豪邸「マリブ・ドリームハウス」の宿泊予約を受け付ける。米カリフォルニア州マリブの海辺に建つ家をバービーが留守にする間、恋人のケンが鍵を預かるという設定。エアビーのサイトでは、ケンが「ぼくの寝室を一晩、あな