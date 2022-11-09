愛し合って結婚したはずなのに、いつの間にかすれ違ってしまっていた……、一体いつから相手の心が離れてしまったのか分からない……。なんてこともよくありそうですよね。とくに夫側のほうが妻のそうした気持ちに気づきにくいみたい。今回はそんな、「離婚危機」に直面して初めて夫が気づいたことのなかから1つ、「妻のプレッシャーを軽く見ていた」と気づいた人のエピソードをご紹介します！実家と妻とのあいだのプレッシャー「