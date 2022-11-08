漫画『SLAM DUNK』（スラムダンク）の物語のベースとなる24話分を厳選収録したムック本『SLAM DUNKジャンプ』が、8日に発売された。本文524ページで、価格は660円。【動画】主人公は宮城？迫力の試合公開された『SLAM DUNK』新作アニメ映像これは新作劇場版アニメ『THE FIRST SLAM DUNK』が12月3日に公開されることを記念して、初めて『SLAM DUNK』に触れる新規読者や、映画公開前にもう一度原作を読んでみようと思っている