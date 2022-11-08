中国の人気スポーツブランド「李寧」が発売した最新のファッションウェアの一部が、「旧日本軍の軍服に似ている」と中国のSNS「微博（ウェイボー）」上で指摘され、「もう2度と買わない。声も出ない」などと批判が巻き起こっている。一部のネットユーザーからは「これは旧日本軍の軍服とは違う」との指摘も出ているものの、反日感情が根強く残る中国ではいったん火を噴いた日本に関する批判は消し止めようもないようだ。複数の中