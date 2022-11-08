中国の人気スポーツブランド「李寧」が発売した最新のファッションウェアの一部が、「旧日本軍の軍服に似ている」と中国のSNS「微博（ウェイボー）」上で指摘され、「もう2度と買わない。声も出ない」などと批判が巻き起こっている。一部のネットユーザーからは「これは旧日本軍の軍服とは違う」との指摘も出ているものの、反日感情が根強く残る中国ではいったん火を噴いた日本に関する批判は消し止めようもないようだ。複数の中
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 下着ハロウィン 女性たちの本音
- 2. 田代まさし ファンとの結婚告白
- 3. 民泊手配し乱交パーティー開催か
- 4. キムタク信長 岐阜市長に賛否
- 5. 土屋太鳳の独特な「字」が話題に
- 6. Fラン私大卒で「年収1700万円」
- 7. 一茂 双子の次女と感動の再会
- 8. 隣から「最悪」子連れ家族の心中
- 9. 皆既月食と天王星食が同時発生へ
- 10. 滝沢氏が手越をスルーか 話題に
- 1. 民泊手配し乱交パーティー開催か
- 2. 皆既月食と天王星食が同時発生へ
- 3. 小室圭さん 耳にイヤホンの意味
- 4. 「モペット」を無免許で運転か
- 5. 木村拓哉見れず「お前らどけよ」
- 6. 10代の男女2人が死亡 飛び降りか
- 7. メーテル像のマスク紛失 窃盗か
- 8. 堀江貴文氏が評価する政治家
- 9. 子の泣き声に苦情 ネットで物議
- 10. 胸掴み車で200m引きずり 男逮捕
- 1. 石破氏 調査見送りに疑問呈す
- 2. 「竹島は日本領」米国製地図発見
- 3. 首相、救済新法を提出方針 今国会、旧…
- 4. 国家公務員宿舎は『全廃』を――朝霞宿…
- 5. カビが発生しやすい意外な場所
- 6. 女性がガッカリする休日の服装
- 7. 照射問題 韓国側に新たな疑惑か
- 8. 転属してもセクハラ…女性自衛官
- 9. 菅首相が創価学会と米国大統領選「両睨…
- 10. 自民・茂木氏、立民の党首会談要求に不…
- 1. 日本に依存「韓国リスク」高騰か
- 2. ヘンリー王子 ついに最悪の事態?
- 3. 旭日旗バラバラに…韓国議員話題
- 4. 生中継に乱入のインコ、記者のイヤホン…
- 5. 露購入ミサイル 発射場で破壊も
- 6. 露1個大隊ほぼ全滅 500人以上か
- 7. BLACKPINKにがっかり ファン嘆き
- 8. 東部で毎日数百人の露兵が戦死か
- 9. 転倒事故「こんないい子が…」
- 10. マスク氏の名前に変更し凍結か
- 1. 50代エリート「転落後」の給与額
- 2. 「貯金100万円」将来を左右する?
- 3. 織田信長が「残忍」になった理由
- 4. 「だけ弁当」ローソン100が第6弾
- 5. Twitterなりすましは永久凍結へ
- 6. 在宅勤務は超過労働に殺される?
- 7. 日本人の「肥満」医学的には誤解
- 8. 芸人が愛車出品 衝撃の結末に?
- 9. 職場にいる「性格に問題ある人」
- 10. 高齢者 人生でもっとも「後悔」
- 1. 隣から「最悪」子連れ家族の心中
- 2. レスから不倫に…「地獄の結末」
- 3. Oculusの創設者が「ソードアート・オン…
- 4. 夫婦の寝室 ダブルベッドはNG?
- 5. 楽天モバ「条件達成で還元」実施
- 6. Word&Excelの「時短」図形編集
- 7. SwitchBot製品が最大20％オフに
- 8. 映画「新作ゴジラ」来年11月公開
- 9. Twitter解雇社員 復職呼びかけ?
- 10. 米メタ「大規模な人員削減」か
- 1. 日ハム新球場使えない? 規則巡り
- 2. 大谷翔平 MVPの最終候補3人に
- 3. 新井恵理那アナのニーハイに注目
- 4. 前園氏 今こそ代表に呼ぶべき2人
- 5. 星野仙一&落合博満 犬猿の仲とは
- 6. ドラフト「大阪桐蔭離れ」か
- 7. 闘莉王氏が酷評 代表FW3人の名前
- 8. 「大量解雇」日本での可能性は?
- 9. 森友哉の残留交渉に西武は白旗?
- 10. 大谷に「最もエグい投手」の称号
- 1. 下着ハロウィン 女性たちの本音
- 2. 田代まさし ファンとの結婚告白
- 3. キムタク信長 岐阜市長に賛否
- 4. 土屋太鳳の独特な「字」が話題に
- 5. 一茂 双子の次女と感動の再会
- 6. 滝沢氏が手越をスルーか 話題に
- 7. 国分が長瀬さん祝福 ファン感激
- 8. YOSHIKI 重大発表記者会見へ
- 9. 「ザ・ファブル」ポスターに爆笑
- 10. 仲本さん妻「めちゃくちゃ後悔」
- 1. 女性から「不評」な趣味TOP3
- 2. 「まるでコタツ」靴下 去年完売
- 3. 男性が「本命」に絶対しないこと
- 4. 「silent」ロケ地のカフェ大行列
- 5. 友人が白ワンピで結婚式に…絶縁
- 6. モテすぎる女友達が放った名言
- 7. 「セブン」新作がっつり麺5選
- 8. 実は多い生徒の教師へのセクハラ
- 9. 即買い推奨 ダイソーの神グッズ
- 10. 実家をバカにしてきた姑に反撃