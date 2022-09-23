9月22日、Amazon Prime Videoが『ルパン三世』と『キャッツ・アイ』のコラボアニメ『ルパン三世VSキャッツ・アイ』を2023年に世界配信することを発表しました。https://twitter.com/lupin_vs_cats/status/1572782738473734146この発表を受け、海外のアニメファンからは次のような声が集まっています。https://twitter.com/Anime/status/1572791559330091008・完璧なコラボじゃん・冴羽獠の出番はないのか・映画、それともア