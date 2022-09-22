高齢化に伴い、老後、介護を必要とする人は増え続けています。それに伴い「将来、介護が必要になったら」という不安は大きくなるのと同時に、「誰かの介護をすることになったら」の心配も大きくなっています。そのとき経済的な負担がかかる場合もみていきましょう。介護が必要になった原因No.1は「認知症」厚生労働省『令和3年版高齢社会白書』によると、介護保険制度における要介護者等645万3,000人。10年ほどで175万6,000人増加