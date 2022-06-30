経済産業省は、東京電力管内の「電力需給ひっ迫注意報」を、30日午後6時をもって解除すると発表しました。厳しい暑さが続き、今後も電力不足が懸念される中、東京電力の社員に電気代の値上げを乗り切る秘策を聞きました。◇30日も電力のひっ迫は続きました。そんな中、トラブルが起こりました。経済産業省・電力基盤整備課小川要課長「昨晩（29日夜）以降、今朝（30日朝）にかけて、（勿来火力）発電所のトラブル。無理の