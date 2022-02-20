北京五輪スピードスケート日本代表の高木美帆選手、高木菜那選手、佐藤綾乃選手が20日、取材に応じました。今大会で3人は押切美沙紀選手とともに女子団体パシュートに出場し銀メダルを獲得。連覇はなりませんでしたが、2大会連続メダルという結果を残しました。それでも3人は“銀メダル”という結果に悔しさをにじませます。4年前の平昌五輪と同じメンバーで臨み、世界一美しいとされる隊列を武器に、予選では五輪記録を更新する滑