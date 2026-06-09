ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > スノーボード・戸塚優斗がスノーボード女子・今井胡桃との結婚を発表 ミラノ・コルティナ五輪 平昌五輪 戸塚優斗 結婚 家族 スノーボード ハーフパイプ ヨネックス デイリースポーツ スノーボード・戸塚優斗がスノーボード女子・今井胡桃との結婚を発表 2026年6月9日 22時50分 リンクをコピーする ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ、戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が９日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。戸塚は砂浜で笑顔の女性をおんぶする２ショットを添え「このたび今井胡桃さんと結婚致しましたこれからも２人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います」と投稿。「まだまだ未熟な２人ですが、温かく見守って頂けると嬉しいです」とつ 記事を読む 関連の最新ニュース ミラノ・コルティナ五輪 記事時間 05/18 05:15 三浦璃来さん&木原龍一さん会ってみたい芸能人「江頭2:50」の名前挙げる 記事時間 05/02 19:07 「結婚発表か…」りくりゅう木原龍一、「フライング号泣」の衝撃 記事時間 04/29 06:04 三浦璃来&木原龍一組が都内で引退会見 当時明かせなかった涙の背景