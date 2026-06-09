ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボード男子ハーフパイプ、戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が９日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。戸塚は砂浜で笑顔の女性をおんぶする２ショットを添え「このたび今井胡桃さんと結婚致しましたこれからも２人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います」と投稿。「まだまだ未熟な２人ですが、温かく見守って頂けると嬉しいです」とつ