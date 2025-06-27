悪い人ではないけれど、ウザい…。自分では周囲を盛り上げているつもりなのに、女性から疎んじられているとしたらショックだと思います。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者から寄せられた「『自称・おもろい男』の悲しい勘違い」について、まとめてご紹介します。【１】「ナンパした女の子を裸足で追い出した話」など、本人がおもしろいと思って披露する武勇伝がぜんぜん笑えない「『部屋に遊びに来た女の子を裸足で追い出