「涙は女の武器」と確信しているかのように、男性の前でアットランダムに涙を投下している女性はいませんか？そこにドラマ性があればヒロイン扱いされるかもしれませんが、ささいな理由で頬を濡らしていると「危険人物」のレッテルを貼られてしまうことも…。そこで今回は、10代から30代の独身男性191名に聞いたアンケートを参考に「『どうしてそこで泣くの？』と、男性が共感できない女性の涙９パターン」をご紹介いたします。