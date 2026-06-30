ハード食感！爽やかな甘さのホワイトソーダ味が新登場！ 「ホワイトソーダアップ」 7月7日　新発売／全国

人気のハード食感！「アップグミ」シリーズから

夏にぴったりな爽やかな甘さのホワイトソーダ味が新登場！

「ホワイトソーダアップ」7月7日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、ハードな食感が特長の「アップグミ」シリーズより、1袋当たり乳酸菌1,000億個を配合した、爽やかな甘さのホワイトソーダ味のグミ「ホワイトソーダアップ」を、2026年7月7日から全国にて発売します。

「ホワイトソーダアップ」（100g）

価格：オープンプライス

特長

・爽やかな甘さのホワイトソーダ味

・「かみごたえチャート５」※1のハード食感

・乳酸菌1,000億個配合／1袋当たり

グミ市場はこの10年余りで約3倍※2に伸長し、2025年度には1, 300億円※3を超える市場に成長しています。男女問わず幅広い年齢層で喫食されていることに加えて、若年層においてはシェアする菓子としても定番化しつつあります。なかでも当社の「アップグミ」シリーズは、炭酸飲料のフレーバー展開、ハードな食感と満足感で30～50代の 男性ユーザーを中心に支持をいただいています。

今回発売する「ホワイトソーダアップ」は、「かみごたえチャート5」※1のハードな弾力食感のグミで、オンタイムで集中したい時や気分転換したい時などにおすすめです。暑い季節にぴったりな爽やかな甘さの乳性炭酸飲料をイメージしたホワイトソーダ味で、「アップグミ」 シリーズのメインユーザー中心に、さまざまなハードグミを買い回る層をターゲットにした季節限定の味わいです。また、1袋に1,000億個の乳酸菌を配合しています。パッケージは缶入り飲料のイラストをレイアウトし、ポップで どこか懐かしさを感じるデザインに仕上げました。

本商品の発売を通じ、グミのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※ 1「かみごたえチャート」とは、グミをかむ際に要する力をレベル分けし、自分のかむ力や気分に合わせた固さのグミを選んでいただくための当社独自の指標です。

※ 2インテージ社SRI＋グミ市場 2014年4月～2026年3月

※ 3インテージ社SRI＋グミ市場 2025年4月～2026年3月

「アップグミ」シリーズ好評発売中！













【若年層にむけた展開】