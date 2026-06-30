テキスタイルオイル市場規模レポート2026：749百万米ドル到達予測、年平均成長率4.0%で拡大
テキスタイルオイルとは
テキスタイルオイルは、紡績油や繊維加工用潤滑剤とも呼ばれ、繊維・糸・織物の製造工程で摩擦、摩耗、静電気を低減するために使用される高機能潤滑剤である。適切な潤滑性能を確保することで糸切れや機械摩耗を抑制し、生産効率の向上と製品品質の安定化に大きく貢献している。
現在のテキスタイルオイルは潤滑性だけでなく、洗浄性、低発泡性、耐酸化性、防錆性など多様な性能が求められている。特に高速紡績設備や自動化ラインでは、油剤の品質が設備稼働率や製品歩留まりに直結するため、高性能潤滑剤への需要が一段と高まっている。
繊維産業の高効率化と環境対応が加速する中、テキスタイルオイルは紡績・編立・製織工程を支える重要な機能性潤滑剤として需要を拡大している。高品質な繊維製品の安定生産に加え、設備保護や省エネルギー化への要求が高まる中、テキスタイルオイルは製造効率と製品品質を両立する不可欠な材料となっている。直近6か月では、環境規制の強化や持続可能な繊維生産への投資拡大を背景に、生分解性オイルや低VOC潤滑剤の開発が世界各地で活発化している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354156/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354156/images/bodyimage2】
図. テキスタイルオイルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「テキスタイルオイル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、テキスタイルオイルの世界市場は、2025年に723百万米ドルと推定され、2026年には749百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.0%で推移し、2032年には948百万米ドルに拡大すると見込まれています。
テキスタイルオイル市場の産業構造と地域別動向
テキスタイルオイルの上流では、鉱物油、合成基油、添加剤、生分解性原料などが主要な構成要素となる。中流では潤滑油メーカーが用途別に最適化した製品を開発し、下流では紡績、編立、製織、染色・仕上げ工程など幅広い繊維製造現場で利用されている。
地域別では、アジア太平洋地域が約62％の市場シェアを占める最大市場となっており、中国、インド、東南アジアを中心とした繊維生産の拡大が市場を牽引している。欧州は約18％、北米は約10％の市場シェアを有し、高機能繊維や環境対応型製品への需要が堅調である。近半年では、アジア地域を中心に繊維工場の自動化投資が進み、高性能テキスタイルオイルの採用が拡大している。
テキスタイルオイルの用途拡大と製品トレンド
テキスタイルオイルは、紡績、編立、製織、染色・仕上げ工程など繊維製造全般で使用されている。用途別では製織工程が市場全体の約27％を占める最大分野であり、高速織機の安定稼働や織物品質の向上を支える重要な役割を果たしている。
製品別では鉱物油系テキスタイルオイルが約61％の市場シェアを占める主力製品である一方、環境規制の強化を背景に、合成油、半合成油、生分解性オイルへの需要も着実に増加している。特に欧州では環境負荷低減を目的としたバイオベース潤滑剤の採用が進み、高機能かつ持続可能な製品開発が市場拡大の新たな原動力となっている。
技術革新と競争環境
現在のテキスタイルオイル市場では、高潤滑性、低残渣性、環境対応、省エネルギー性能が主要な技術テーマとなっている。IoT対応の繊維設備や高速加工ラインの普及に伴い、長寿命化や設備保護性能を向上させた高付加価値製品の開発競争が激化している。
テキスタイルオイルは、紡績油や繊維加工用潤滑剤とも呼ばれ、繊維・糸・織物の製造工程で摩擦、摩耗、静電気を低減するために使用される高機能潤滑剤である。適切な潤滑性能を確保することで糸切れや機械摩耗を抑制し、生産効率の向上と製品品質の安定化に大きく貢献している。
現在のテキスタイルオイルは潤滑性だけでなく、洗浄性、低発泡性、耐酸化性、防錆性など多様な性能が求められている。特に高速紡績設備や自動化ラインでは、油剤の品質が設備稼働率や製品歩留まりに直結するため、高性能潤滑剤への需要が一段と高まっている。
繊維産業の高効率化と環境対応が加速する中、テキスタイルオイルは紡績・編立・製織工程を支える重要な機能性潤滑剤として需要を拡大している。高品質な繊維製品の安定生産に加え、設備保護や省エネルギー化への要求が高まる中、テキスタイルオイルは製造効率と製品品質を両立する不可欠な材料となっている。直近6か月では、環境規制の強化や持続可能な繊維生産への投資拡大を背景に、生分解性オイルや低VOC潤滑剤の開発が世界各地で活発化している。
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図. テキスタイルオイルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「テキスタイルオイル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、テキスタイルオイルの世界市場は、2025年に723百万米ドルと推定され、2026年には749百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.0%で推移し、2032年には948百万米ドルに拡大すると見込まれています。
テキスタイルオイル市場の産業構造と地域別動向
テキスタイルオイルの上流では、鉱物油、合成基油、添加剤、生分解性原料などが主要な構成要素となる。中流では潤滑油メーカーが用途別に最適化した製品を開発し、下流では紡績、編立、製織、染色・仕上げ工程など幅広い繊維製造現場で利用されている。
地域別では、アジア太平洋地域が約62％の市場シェアを占める最大市場となっており、中国、インド、東南アジアを中心とした繊維生産の拡大が市場を牽引している。欧州は約18％、北米は約10％の市場シェアを有し、高機能繊維や環境対応型製品への需要が堅調である。近半年では、アジア地域を中心に繊維工場の自動化投資が進み、高性能テキスタイルオイルの採用が拡大している。
テキスタイルオイルの用途拡大と製品トレンド
テキスタイルオイルは、紡績、編立、製織、染色・仕上げ工程など繊維製造全般で使用されている。用途別では製織工程が市場全体の約27％を占める最大分野であり、高速織機の安定稼働や織物品質の向上を支える重要な役割を果たしている。
製品別では鉱物油系テキスタイルオイルが約61％の市場シェアを占める主力製品である一方、環境規制の強化を背景に、合成油、半合成油、生分解性オイルへの需要も着実に増加している。特に欧州では環境負荷低減を目的としたバイオベース潤滑剤の採用が進み、高機能かつ持続可能な製品開発が市場拡大の新たな原動力となっている。
技術革新と競争環境
現在のテキスタイルオイル市場では、高潤滑性、低残渣性、環境対応、省エネルギー性能が主要な技術テーマとなっている。IoT対応の繊維設備や高速加工ラインの普及に伴い、長寿命化や設備保護性能を向上させた高付加価値製品の開発競争が激化している。