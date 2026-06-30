水素・電気式ドローンの世界市場2026年、グローバル市場規模（マルチローター型、固定翼型、複合翼型）・分析レポートを発表
2026年6月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水素・電気式ドローンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、水素・電気式ドローンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の水素・電気式ドローン市場は、2024年に1億5200万米ドル規模となり、2031年には4億600万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は15.2％です。
水素・電気式ドローンは、水素燃料電池を主な電源として使用する無人航空機です。機体に搭載された水素と空気中の酸素が触媒の作用で化学反応を起こし、発生した電気で電動機を駆動して飛行します。従来のリチウム電池式ドローンに比べ、航続時間、環境適応性、短時間での燃料補給に優れるため、長時間運用が必要な用途で注目されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、Hydrogen Craft、Liaoning General Aviation Academy、HYDROC Technology、HEYDAY INNOVATION、ISS Aerospace、GADFIN、JOUAV、Hylium-X (Hylium Industries, Inc.)、HogreenAir Co., LTD.、HevenDronesなどの主要企業を対象としています。
また、Shanghai HiTS Hydrogen Power Technology Co., Ltd、H3 Dynamics、Doosan Mobility Innovation.、ALLTECH、Harris Aerialなども市場参加企業として挙げられています。各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。
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競争環境
水素・電気式ドローン市場では、航続時間、積載能力、燃料電池の出力、機体の安定性、水素貯蔵の安全性、量産コスト、用途別の適合性が競争力を左右します。
主要企業は、長時間飛行、過酷環境での安定運用、連続作業への対応を強化しています。リチウム電池式では対応が難しい高地、寒冷地、高温環境でも、水素燃料電池は高いエネルギー密度と環境適応性を発揮できます。一方で、米国の関税枠組みや各国の政策変更は、燃料電池部品、水素貯蔵部材、電子部品、機体材料の調達費用や供給網の安定性に影響を与えます。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、航空宇宙技術、防災、物流、点検用途での導入機会があります。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、低排出航空機や水素エネルギー活用への関心が市場を支えています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、水素政策、産業用ドローン需要、農業やインフラ点検の拡大により、高い成長機会が見込まれます。
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種類別市場
種類別では、マルチローター型、固定翼型、複合翼型に区分されています。
マルチローター型は垂直離着陸や狭い場所での運用に適し、点検、監視、救助などで利用しやすい形式です。固定翼型は長距離飛行や広域監視に向いており、水素燃料電池の長航続性を活かしやすい分野です。複合翼型は、垂直離着陸の柔軟性と長距離飛行能力を組み合わせた形式で、物流、災害対応、広域巡回に適しています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水素・電気式ドローンの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、水素・電気式ドローンのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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製品範囲と市場概要
世界の水素・電気式ドローン市場は、2024年に1億5200万米ドル規模となり、2031年には4億600万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は15.2％です。
水素・電気式ドローンは、水素燃料電池を主な電源として使用する無人航空機です。機体に搭載された水素と空気中の酸素が触媒の作用で化学反応を起こし、発生した電気で電動機を駆動して飛行します。従来のリチウム電池式ドローンに比べ、航続時間、環境適応性、短時間での燃料補給に優れるため、長時間運用が必要な用途で注目されています。
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主要メーカーの状況
本調査では、Hydrogen Craft、Liaoning General Aviation Academy、HYDROC Technology、HEYDAY INNOVATION、ISS Aerospace、GADFIN、JOUAV、Hylium-X (Hylium Industries, Inc.)、HogreenAir Co., LTD.、HevenDronesなどの主要企業を対象としています。
また、Shanghai HiTS Hydrogen Power Technology Co., Ltd、H3 Dynamics、Doosan Mobility Innovation.、ALLTECH、Harris Aerialなども市場参加企業として挙げられています。各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業進展が分析されています。
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競争環境
水素・電気式ドローン市場では、航続時間、積載能力、燃料電池の出力、機体の安定性、水素貯蔵の安全性、量産コスト、用途別の適合性が競争力を左右します。
主要企業は、長時間飛行、過酷環境での安定運用、連続作業への対応を強化しています。リチウム電池式では対応が難しい高地、寒冷地、高温環境でも、水素燃料電池は高いエネルギー密度と環境適応性を発揮できます。一方で、米国の関税枠組みや各国の政策変更は、燃料電池部品、水素貯蔵部材、電子部品、機体材料の調達費用や供給網の安定性に影響を与えます。
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地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象です。
北米では米国、カナダ、メキシコが含まれ、航空宇宙技術、防災、物流、点検用途での導入機会があります。欧州ではドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリアなどが対象で、低排出航空機や水素エネルギー活用への関心が市場を支えています。
アジア太平洋では中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアが含まれ、水素政策、産業用ドローン需要、農業やインフラ点検の拡大により、高い成長機会が見込まれます。
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種類別市場
種類別では、マルチローター型、固定翼型、複合翼型に区分されています。
マルチローター型は垂直離着陸や狭い場所での運用に適し、点検、監視、救助などで利用しやすい形式です。固定翼型は長距離飛行や広域監視に向いており、水素燃料電池の長航続性を活かしやすい分野です。複合翼型は、垂直離着陸の柔軟性と長距離飛行能力を組み合わせた形式で、物流、災害対応、広域巡回に適しています。