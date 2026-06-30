2026年3月26日、本格的なチェコ料理を提供するレストランとして、東京都内の2店舗が「Czech Specials」認定を取得しました。これはチェコ国外では世界初の認定事例となります。さらに、2026年6月には関西初となる認定レストランも加わり、現在、日本国内では3店舗が認定を受けています。これらのレストランでは、チェコ政府観光局が定める基準を満たした本格的なチェコ料理を提供しており、日本国内でチェコの食文化に触れられる貴重な拠点となっています。









■チェコ料理とは

チェコ料理は中欧に位置するチェコの歴史や文化の影響を受けて発展した、豊かな食文化です。王侯貴族の華やかな料理から庶民の素朴な家庭料理まで幅広い伝統を持ち、そのバランスの良さが大きな特徴です。

代表的な料理にはローストポークや鴨料理、根菜のクリームソースを使った「スヴィーチュコヴァー」などがあり、多くの料理にはチェコの食卓に欠かせない「クネドリーキ」が添えられます。クネドリーキにはパンやジャガイモを使ったもののほか、果物を包んだ甘い種類もあります。

味付けにはキャラウェイシードやマジョラム、ニンニクなどのハーブやスパイスがよく使われ、ライ麦を使用した香り豊かなパンも親しまれています。また、肉料理だけでなく、野菜料理や果物を使った伝統菓子なども豊富です。

「チェコ料理は重たい」というイメージを持たれることもありますが、実際には鶏肉やウサギ肉を使った軽やかな料理やベジタリアン料理も多く、伝統と多様性を兼ね備えた魅力的なヨーロッパ料理です。









■Czech Specials認定とは？

チェコ政府観光局およびチェコ共和国料理人・菓子職人協会の共同プロジェクト。伝統的または現代的なスタイルで質の高いチェコ料理を提供するレストランや菓子店に与えられる認証制度です。

本プロジェクトは、優れたチェコ料理を提供するレストランを支援と、チェコの食文化の発展を目的としており、現在、チェコ国内には約80の認証レストランと、18の菓子店・カフェがあります。

日本の高いガストロノミー水準を評価し、本格的なチェコ料理を提供するレストランの認定を海外で初めて実施する国として選定されました。日本におけるCzech Specials認定(レストラン部門)は2026年3月よりスタートしました。





Czech Specials認定について： https://www.visitczechia.com/ja-jp/czechspecials









■認定レストランNo.1 「WHY BEER?」





WHY BEER?店内

WHY BEER?ビールサーバー

タップスターが注ぐハラディンカ

スヴィーチュコヴァー

フライドチーズ

チェスネチュカ





＜オーナーコメント＞

代々木上原駅近くにある当店は「チェコビールとチェコ料理」のお店です。

料理は塚本料理長がチェコ大使館のレオシュ・カストル料理長のご紹介で、2025年版ミシュランガイドでビブグルマンを獲得したDvur Perlova vodaというレストランとプルゼニュの人気店Lekarnaで研修し学んだ、本場のチェコ料理を提供しております。

ビールは現地チェコで修行し試験に合格したピルスナーウルケル公認バーテンダー「タップスター」が注ぐピルスナーウルケルや航空便で仕入れた鮮度抜群のビール等、チェコの樽ビールを3～4種類提供しております。

ビール以外にもチェコワイン・ウイスキー・リキュール等チェコのお飲み物も豊富に取り揃えております。

拘り抜かれたチェコビールと美味しいチェコ料理を是非！ご来店お待ちしております。





【店舗情報】

店名 ： WHY BEER?

所在地 ： 東京都渋谷区上原1-35-5 第2上原堂ビル101号室

オーナー： 志田 康介

シェフ ： 塚本 梨奈

公式SNS ： https://www.instagram.com/whybeer.05/









■認定レストランNo.2 「ピルニー ピヤーク トウキョウ」





スペインの小鳥

カリフラワーのフリット

ジェザネー

クライダ

ピルニー ピヤーク トウキョウ ビールサーバー

ピルニー ピヤーク トウキョウ 店内





＜オーナーコメント＞

当店の売りの一つのチェコ語の店名。意味は「勤勉な酒飲み」です。チェコ人がクスッと笑ってくれることを願い名づけました。実際そうなって安心しております。

1991年の初訪チェコ、長期滞在から続くチェコビールとの長い付き合いの中、チェコという国自体にも少しずつですが

多くのことを(現地在住 日本在住共に)チェコに関係する日本人、また直接チェコ人から学んでまいりました。その結果 チェコのお酒、料理共に出すお店を始めることに。料理は友人のチェコ人から偶然日本滞在中の(プラハのミシュラン星付きレストランでの調理経験を持つ)チェコ人シェフから 数ヶ月に渡りチェコ料理の基本、本質を教わりました。これからも基本を忘れず、丁寧な仕事を心がけて「勤勉」であり続けたいと存じます。

チェコ人にも納得していただける味をぜひお試しください！





【店舗情報】

店名 ： ピルニー ピヤーク トウキョウ

所在地 ： 東京都港区高輪2-16-47 エスセナーリオ高輪1F

オーナー： 米原 良扶

シェフ ： 鈴木 翔

公式SNS ： https://www.instagram.com/pilny_pijak_tencho/









■認定レストランNo.3 「dining＆Bar 村一番」





ジーゼック

ミルコ

ナスとキノコのクレープ包み（パラチンキ）

ザワークラウトのスープ

dining＆Bar 村一番 店内

dining＆Bar 村一番





＜オーナーコメント＞

初めまして。

ダイニング＆バー村一番 オーナー兼シェフの西田です。

以前は豪華客船に17年和食シェフとして調理に携わっていました。

世界10周以上股に掛け58カ国の文化、食材、お酒を体感したのは貴重な経験です。

その時に共に働いた料理人仲間のチェコ、ドイツ、ハンガリー、ルーマニア人等に浴びるほど教わった各国の料理やお酒を提供させて頂いてます。

当店はそんな経験から地元にある隠れ家的なローカルなパブをイメージしながら営業しております。

日本で手に入る食材を如何にアレンジし融合出来るかをモットーに常に努力しております。





関西ではまだ少ないピルスナーウルケルの生樽を提供させて頂いています。

大阪に来た時は是非御来店下さい。





open ：17:30～24:00

定休日：毎週木曜日 第3水曜日





【店舗情報】

店名 ： dining＆Bar 村一番

所在地 ： 大阪府堺市西区浜寺石津町中3丁4-21

オーナー、シェフ： 西田 隆史

公式SNS ： https://www.instagram.com/muraichiban_takashi_nishida/









今後、Czech Specials認定レストランの情報は、Czech Specials公式ウェブサイト( https://www.czechspecials.cz)、Facebookページ「Czech Specials - Taste the Czech Republic」( https://www.facebook.com/czechspecials/ )、ならびに姉妹ポータル(Kudy z nudy、VisitCzechia等)に掲載され、世界中のチェコ料理愛好家に向けて発信されていきます。









■ウェブサイト

Czech Specials認定について ： https://www.visitczechia.com/ja-jp/czechspecials

Czech Specials 公式ウェブサイト： https://www.czechspecials.cz/