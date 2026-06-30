楽天、Amazonで多数の賞を獲得し、ブランド累計売上個数3,300,000個突破※1のメンズコスメブランド『NULL（ヌル）』（株式会社G.Oホールディングス：大阪府大阪市）は、『NULL コンシーラー オレンジ』『NULL コンシーラー ピンクベージュ』について、7月6日（月）までの期間限定で予約販売を開始いたします。 本先行販売では、発売に先駆けてお得にお買い求めいただけるキャンペーンを実施。 Amazon・楽天市場ともに、対象商品を期間限定で35%OFFで販売いたします。 青髭・クマ・ニキビ跡など、男性特有の肌悩みを自然にカバーする本製品を、お得にお試しいただける機会となっております。 ※メーキャップ効果による ※1 2026年6月27日時点

■先行販売概要

https://go-hd.jp/cushions/NULL-redirect.html?to=https%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fimport-garden%2Fnull-liquidconcealer%2F&utm_source=sns&utm_medium=other&utm_campaign=null_rakuten0630 https://go-hd.jp/cushions/NULL-redirect.html?to=https%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fdp%2FB0H5JDGYTK&utm_source=sns&utm_medium=other&utm_campaign=null_amazon0630

先行販売期間：2026年7月6日（月）まで 【Amazon・楽天共通】 ・NULL コンシーラー オレンジ ・NULL コンシーラー ピンクベージュ ▶ 期間中 35%OFF 通常価格：1,980円（税込） 割引後価格：1,287円（税込）

■製品概要

【Point1】肌悩みに合わせて選べる2色展開

【オレンジ】 青髭・青クマ・眉剃り跡など、 青みのある肌悩みを自然にカバー※。 反対色であるオレンジで補色することで、肌になじみやすく、清 潔感のある印象へ導きます。 【ピンクベージュ】 茶クマ・ニキビ跡・シミなど、茶みや色ムラが気になる部分を自 然に補正※。 肌になじみやすいカラーで、ナチュラルな仕上がりを叶えます。

【Point2】色補正で気になる部分を自然にカバー

高いカバー力と補色設計により、気になる肌悩みを 自然に補正※。 厚塗り感を抑えながら、バレにくいベースメイクを実現します。

【Point3】BBクリーム前のひと手間で仕上がりアップ

ベースメイク前にポイント使いすることで、 肌全体の色ムラを整え、BBクリームやファンデーションがより 均一になじみます。 メイク初心者でも簡単に、ワンランク上の自然な仕上がりへ 導きます。

【Point4】皮脂が多い男性肌でも、ヨレにくい密着設計

なめらかに伸びて肌に密着し、皮脂によるテカリや崩れが気に なりやすい男性肌でも、きれいな仕上がりをキープします。

【Point5】スキンケア発想の保湿成分を配合

4種のヒアルロン酸※3、3種のセラミド※4、グリチルリチン酸2K※5を配合。 メイクしながら肌のうるおいを保ち、日常使いしやすい処方に こだわりました。

※ メーキャップ効果による ※3 保湿成分(ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸Na、アセチルヒアルロン酸Na、 ヒアルロン酸クロスポリマー-2-Na) ※4 保湿成分(セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP) ※5 整肌成分

◾️製品詳細

男性の肌悩みに特化したリキッドコンシーラー

『NULL コンシーラー オレンジ』 『NULL コンシーラー ピンクベージュ』 内容量：5.5g 発売元：株式会社G.Oホールディングス 販売価格：1,980円（税込） 流通：オンライン（公式サイト、楽天市場、Amazon）

■ブランド概要

『NULL』（ヌル）／メンズコスメブランド

全ての男性を美しく カッコ良く、そして美しい。男でも美しさをかねそなえる時代へ。 ずっとカッコ良くいたいからスキンケアする。もっと自信を持ちたいからメイクする。堂々と振る舞いたいからボディケアする。 おしゃれで、キマっていて、美しい。今までを超える、男になろう。