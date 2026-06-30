閉校となった野島小学校をリノベーションした複合観光施設「のじまスコーラ」内の「リストランテ・スコーラ」では、8月22日（土）、29日（土）の2日間限定で、夕景・音楽・ドリンクを融合させた特別ディナー&コンサート『Golden Hour Music Lounge』を開催いたします。 URL：https://nojima-scuola.com/news/ristorante/15367/

本イベントでは、日本の夕日百選にも選ばれた淡路島西海岸の美しい景観を背景に、青空から夕暮れ、夜空へと移ろう空の表情に合わせた生演奏と、空をテーマにしたアルコール・ノンアルコールのペアリング、特別仕様のディナーコースを提供。通常とは異なる、この日だけのコース内容と演出で、特別なひとときをお楽しみいただけます。

メニューは、通常のディナーコース「Luna」をベースに2日間限定の特別コースをご用意。パプリカやズッキーニ、茄子などの夏野菜をトマトソースで絡めた「淡路産夏野菜のトマトソースパスタ」や、「淡路ポークのロースト」または「淡路牛のビステッカ」をご堪能いただけます。さらにドルチェには、空をイメージしたオリジナルの逸品をお楽しみいただけます。

また、空の色をテーマにした4種類のペアリングも提供。青空をイメージしたノンアルコール白ワインとカモミールを合わせたすっきりとしたドリンクをはじめ、夕陽・夜空・漆黒の夜をイメージしたドリンクをアルコール・ノンアルコールそれぞれでお選びいただけます。

さらに、本イベントでは空の移ろいに合わせて、景色と音楽が一体となる演出を実施。フルート等によるクラシック音楽の生演奏により、時間ごとに変化する空の色と響き合う、特別な空間を演出いたします。

淡路島西海岸の夕景とともに、音楽、ドリンク、料理が織りなす非日常のひとときをご堪能ください。

■リストランテ・スコーラ 『Golden Hour Music Lounge』 概要

日時：8月22日（土）、8月29日（土）17：30開始／19：30終了 内容：夕景・音楽・ドリンクを融合させた特別特別ディナー&コンサート「Golden Hour Music Lounge」を開催 ＜ディナーメニュー＞ ・Stuzzichini：本日のアミューズ ・Antipasto：本日の前菜 ・Primi Piatti：淡路産夏野菜のトマトソースパスタ ・Secondi Piatti：淡路ポークのロースト または 淡路牛のビステッカ(＋1,100円) ・Dolce：空をイメージしたオリジナルドルチェ ＜ドリンク＞※本イベント限定のペアリング ・青空をイメージ／ノンアルコールの白ワインとカモミールを合わせたすっきりとした一杯 ・夕陽をイメージ／オレンジのほんのりした甘味をお楽しみいただける一杯 ・夜空をイメージ／葡萄の濃厚な旨味をご堪能いただける一杯 ・漆黒の夜をイメージ／ウインナーコーヒー 料金：11,000円（税込）※お食事・ミュージックチャージ料込 予約：https://x.gd/sAPUh 営業時間： ランチ／11：30～15：30（L.O. 14：00） ディナー／17：30～21：30（L.O. 19：30） 定休日：水曜日 場所：兵庫県淡路市野島蟇浦843 HP：https://nojima-scuola.com/ Instagram：https://www.instagram.com/nojimascuola/

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