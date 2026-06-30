広島ホームテレビは、2026年11月14日（土）、広島県呉市の呉信用金庫ホールでニューヨークの単独ライブ「ニューヨークの横からシツレ～します！」を開催します。今年結成16周年を迎えたニューヨークが、コンビ結成史上最大規模となる単独ライブを広島で！チケットは7月4日（土）より発売開始です。

https://www.home-tv.co.jp/event/new-york-one-man-live-2026/

コンビ史上最大規模となる単独ライブを開催！

結成16周年を迎えたニューヨークが、全国9都市26公演のコンビ史上最大規模となる単独ライブ「ニューヨークの横からシツレ～します！」を開催します。 悪意と皮肉のユーモアが、お笑いファンや芸人仲間から高く評価されているニューヨーク。昨年の単独ライブ『将来の夢』では16,000人を動員しましたが、今年は延べ20,000人の動員を予定しています。 『M-1グランプリ』『キングオブコント』合わせて4度の決勝進出。その確かな実力に加え、数々のメディア出演で幅広い層に支持されている彼らが、新ネタを披露！毎年話題となる幕間VTRにも注目です。

本人コメント

嶋佐和也（左） つべこべ言わず見てください。

屋敷裕政（右） 今年も単独ライブで全国を回らせていただきます。見たことがない人は騙されたと思ってオレらの単独を一回生で見てください。すっごいから。たぶん。

開催概要

タイトル：ニューヨーク単独ライブ「ニューヨークの横からシツレ～します！」 開催日時：2026年11月14日（土）17:00開演（16:00開場） 会場：呉信用金庫ホール（広島県呉市中央3-10-1） 出演：嶋佐和也、屋敷裕政 料金：【一般】前売 6,000円・当日 6,500円（全席指定 / 税込） 【高校生以下】3,000円（前売・当日共通） ※前売が完売した場合、当日の販売はありません。 ※お申込みは、お一人様4枚までです。 ※未就学児はご入場いただけません。 ※車椅子をご利用のお客様は、ご購入前に「呉信用金庫ホール（TEL：0823-25-7878）」までお問合せください。 ※高校生以下チケットは、公演当日の時点で高校生以下の方が対象となります。高校生以下チケットはご入場時に、学生証もしくは年齢が確認できる身分証明書の提示をお願いする場合があります。 ※当日学生証または年齢の確認ができるものをご提示いただけない場合や、対象年齢以外のお客様で該当チケットをお持ちのお客様は、窓口にて通常料金の差額をお支払いいただきます。予めご了承ください。 主催：株式会社広島ホームテレビ/吉本興業株式会社/（公財）呉市文化振興財団 企画制作：吉本興業株式会社 お問合せ：HOMEイベントセンター 082-221-7116（平日10：00～17：00）

［チケット情報］

【一般発売】7月4日（土）10:00～ ■FANY ・WEB受付：https://ticket.fany.lol/event/detail/17236 ■ローソンチケット 【Lコード：61978】 ・WEB受付：https://l-tike.com/newyork-hiroshima ■チケットぴあ 【Pコード：542-848】 ・WEB受付：https://w.pia.jp/t/newyork-kure/ ■イープラス ・WEB受付：https://eplus.jp/newyork/ ■呉信用金庫ホール TEL：0823-25-7878 ■新日本造機ホール 0823-25-0306

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