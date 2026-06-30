浅井愼平60th写真展 実行委員会は、書籍『星空のハローグッドバイ 浅井愼平』の出版を機に、日本橋三越本店 本館7階 催物会場にて、浅井愼平氏の作品世界を楽しめる記念企画を開催します。

本企画では、ビートルズ来日60周年の節目にあわせ、浅井氏が記録したビートルズ写真を含む作品を展示販売する写真展を開催。開催初日の7月8日(水)には浅井氏によるサイン会、7月12日(日)にはフリーアナウンサーの唐橋ユミ氏をゲストに迎えたスペシャル・トークショーを実施します。さらに、武道館公演からちょうど60年となる6月30日より、展示作品を使用したオリジナルグッズのECサイトをオープンしました。会場に来場される方だけでなく、遠方の方にも浅井氏の作品世界を楽しんでいただけます。

【公式ECサイト】 https://hellogoodbye.base.ec/





TOP









■書籍出版を機に、ビートルズ来日60周年記念写真展を開催

書籍『星空のハローグッドバイ 浅井愼平』の出版を機に、日本橋三越本店 本館7階 催物会場にて、浅井愼平氏の写真展を開催します。本写真展では、ビートルズ来日60周年の節目にあわせ、浅井氏が記録したビートルズ写真を含む作品を展示販売します。会場では、写真に加え、書籍やグッズの販売を行うほか、浅井氏本人によるサイン会、唐橋ユミ氏をゲストに迎えたスペシャル・トークショーも実施します。また、6月30日より展示作品を使用したオリジナルグッズのEC販売も開始します。写真展会場で作品を鑑賞するだけでなく、イベントやグッズを通じて、浅井氏の作品世界に触れられる企画として展開します。





【写真展 開催概要】

タイトル ： 浅井愼平60th「星空のハローグッドバイ 浅井愼平写真展」

会期 ： 2026年7月8日(水)～7月20日(月・祝)10:00～19:00

※最終日18:00終了

会場 ： 日本橋三越本店 本館7階 催物会場

入場料 ： 無料

主催 ： 浅井愼平60th写真展 実行委員会

URL ： https://hellogoodbye-shimpeiasai.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/hellogoodbye_shimpeiasai/?hl=ja

公式Facebook ： https://www.facebook.com/share/1EVyLXUXRu/?mibextid=wwXIfr





【ECサイト概要】

サイト名 ： 星空のハローグッドバイ 浅井愼平

オープン日： 2026年6月30日(火)～

販売商品 ： ・書籍『星空のハローグッドバイ』に収録された作品を

モチーフにしたオリジナルグッズ及び図録

・Tシャツ6種、トートバッグ3種、ポストカード7種、

缶バッジ7種を展開(一部EC限定商品)

URL ： https://hellogoodbye.base.ec/





書籍『星空のハローグッドバイ』に収録された作品をモチーフにしたオリジナルグッズ及び図録









■浅井愼平氏によるサイン会を開催

7月8日(水)には、会場にて、浅井愼平氏によるサイン会を開催します。

当日、会場にて書籍『星空のハローグッドバイ 浅井愼平』(税込価格：2,750円)をご購入いただいた先着30名様にサインをお入れします。会場内レジにて書籍のご購入時にサイン会に参加いただける整理券を配布します。





著者：浅井愼平、仕様：280頁・上製／四六判変形(122mm×188mm)





【サイン会概要】

日時 ： 7月8日(水)13:00～15:00

会場 ： 日本橋三越本店 本館7階 催物会場

参加条件： 会場にて書籍『星空のハローグッドバイ 浅井愼平』を

ご購入いただいた方

定員 ： 先着30名様

整理券 ： 会場にて対象書籍をご購入いただいたお客様へ配布

名入れ ： 可能

※定員に達し次第、整理券の配布は終了となります。

※整理券をお持ちのお客様を対象に、13:00よりサイン会を実施します。

※サインはお一人様1冊のみとなります。





書籍『星空のハローグッドバイ 浅井愼平』









■フリーアナウンサー 唐橋ユミ氏を迎えたスペシャル・トークショーを開催

7月12日(日)には、フリーアナウンサーの唐橋ユミ氏をゲストに迎え、浅井愼平氏とのスペシャル・トークショーを開催します。トークショーでは、写真展「星空のハローグッドバイ」に込めた思いや、ビートルズ初来日時の撮影エピソード、当時使用していたカメラや腕章などの展示資料について語る予定です。また、ビートルズ作品だけでなく、国内外の風景を写した「HOBO」シリーズ、ガラス工芸品、書の作品など、写真にとどまらない浅井氏の多彩な表現にも触れながら、浅井氏が60年にわたり見つめてきた世界を紹介します。写真展の鑑賞とともに、浅井氏自身の言葉で語られる作品の世界観をお楽しみください。





【スペシャル・トークショー概要】

日時 ： 7月12日(日)13:00スタート(30分予定)

会場 ： 日本橋三越本店 本館7階 催物会場

ゲスト ： 唐橋ユミ氏(フリーアナウンサー)

参加方法： 事前予約不要・観覧自由

入場料 ： 無料

※椅子の用意もございますが、数に限りがございます。立ち見となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※トークショー中の写真撮影、動画撮影はご遠慮ください。









■プロフィール

浅井愼平氏 プロフィール

1937年愛知県瀬戸市生まれ。早稲田大学政治経済学部中退。1966年写真集「ビートルズ東京」でメジャーデビュー。以来、写真、映像、エッセイ、俳句、音楽、陶芸など多岐にわたるジャンルで活躍。独自の美学と自由な視点で時代を切り取り続けている。





浅井愼平氏





唐橋ユミ氏 プロフィール

テレビユー福島のアナウンサー(1999年～2004年)として、「まるとく」司会、「ニュースの森ふくしま」キャスターなどを担当。現在はフリーアナウンサーとして、TBS「サンデーモーニング」などに出演。著書『会話は共感力が9割―気持ちが楽になるコミュニケーションの教科書』(徳間書店 2020)など。





唐橋ユミ氏