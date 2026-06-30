CULUMU、AIを“誰も取り残さない側”に設計するための提言「AIりんりせんげん」を公開

株式会社STYZ

株式会社STYZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中辰也）が運営するインクルーシブデザインスタジオ「CULUMU（クルム）」は、AIを誰も取り残さない側に設計するための提言「AIりんりせんげん」を公開しました。

テクノロジーは、これまで人間の不条理な残酷さ--身体、言語、置かれている社会的立場や生活環境の違いに対応しない制度や設計条件によって、社会参加、情報へのアクセス、サービス利用、意思決定への関与などを妨げられてきた状況--を減らす力にもなってきました。AIも同じです。その恩恵が届く人と届かない人がいるとき、その差は多くの場合、AIではなく“設計の側”にあります。インクルーシブデザインが「障害は人ではなく社会の側にある」と問い直してきたのと同じ姿勢で、私たちはAIにより生じる偏りを“設計の問題”として問い直します。

本宣言は、一方的に正解を提示するものではありません。CULUMUの立場を起点として、つくる人・きめる人・つかう人、そしてAIの判断や運用によって影響を受ける人それぞれが自身の現場で継続して考えられるよう、「問い続けるための方法」を提示するものです。固定された結論ではなく、AIと社会の変化に合わせて更新し続ける「Living Declaration（生きた宣言）」として運用してまいります。

■なぜ、インクルーシブデザインスタジオがAIを語るのか

AIりんりせんげん 特設サイト :https://aix.culumu.com/

CULUMUは「障害は人ではなく社会の側にある」という考え方（障害の社会モデル）のもと、高齢者・障害者（※）・外国人など多様な当事者と共創し、“設計の側”を変えることで“取り残し”を減らすため、設計の前提を見直す共創型のデザインに取り組んできました。

段差は、車いすの人の問題ではなく、段差をつくった設計の問題です。この視点は、AIにもそのまま当てはまります。AIの恩恵が届く人と届かない人がいるとき、その差は多くの場合、AIではなく“設計の側”にあるからです。私たちは、AIに対する不安を論じるのではなく、AIを“設計の問題”として問い直すことを目的に「AIりんりせんげん」を考案しました。これは、CULUMUが実践してきたインクルーシブデザインの対象をAIへと拡張したものです。

既存のAI倫理の多くは「リスク管理」「透明性」「公平性」を語る一方で、「誰が取り残されているか」を具体的に語るものは多くありません。抽象的な「多様性」ではなく、たとえば、ろう者、外国ルーツの子ども、少数言語を用いる人など、制度や設計上の障壁を経験しうる人々といった、顔の見える人々の視点からシステムを問い直す--その視座から、日本発の実践知として本宣言を公開します。

※『当事者ではなく社会の側に整備されていない部分や理解が不足している面があり、そのために不利・不便な状態や不自由にあるのが「障害」である』という社会モデルの考え方から、この文章では「障害者」という記述で統一しています。

■「AIりんりせんげん」の構成 ― 3つの層

本宣言は、つくる人・きめる人・つかう人、そしてAIの判断や運用によって影響を受ける人それぞれが自分の現場で問い直せるよう、次の3つの層からできています。

１. 姿勢（すべての人へ）

AIと向き合うときに、少し立ち止まって考えるための8つの姿勢です。特定の正解を示すものではなく、つくる人・きめる人・つかう人、そしてAIの判断や運用によって影響を受ける人の誰もが、自分の現場で問い直すための出発点となります。

２. 問い（CULUMUの立場）

その姿勢をふまえ、AIの性質から導いた、CULUMUが実務の中で大切にしたい8つの問いです。正解として掲げるのではなく、自らの設計と実践のなかで、決めきれなさを残しながら問い続けます。

３. 根拠（事実）

その問いのもとになる「AIの性質（15項目・4層）」と、1811年から現在までのAIをめぐる521件の出来事を「意味の近さ」と「時間」で配置した3D年表(https://aix.culumu.com/history/)です。

本宣言は、世界中の有識者の声、過去に現実に起きたAIインシデント、そして世界の主要な指針を集約したリサーチに基づいて構築しています。動的なHTMLにより、AIの発展や社会の変化に合わせて随時更新できる「Living Declaration」として設計しました。

■ １. AIと向き合うための「8つの姿勢」

■ ２. CULUMUが実務の中で大切にしたい8つの問い

- 自分自身の想い、感覚を大切にしてみる。- 目の前の相手を大切にしてみる。- 社会全体のことを大切にしてみる。- 物事の仕組みを考えてみる。- 何が正しいのか、悩み続けてみる。- 自分自身で調べよう。ファクトチェックしてみる。- 責任を持ってみる。- それでもつくり続けてみる。- AIを使うとき、どんな人や状況が想定から抜け落ちているのだろうか？- AIの出力だけで、その人の経験や状況をわかったことにしていないだろうか？- AIの出力は、どの資料と照らし合わせ、誰に確認できるのだろうか？- AIに肯定されたことで、自分たちの問い方や前提を疑わなくなっていないだろうか？- AIを通すことで、誰の声が拾われ、誰の声がこぼれ落ちるのだろうか？- AIが判断や行動に関わるとき、どこで人が気づき、止め、直せるのだろうか？- AIが手軽に見えるとき、その手軽さは何に支えられているのだろうか？- AIや使われる場面が変わっても、同じ前提で使い続けていないだろうか？

各姿勢・各問いの詳細、根拠となるAIの性質（15項目）、521件の3D年表は、特設サイト(https://aix.culumu.com)（年表(https://aix.culumu.com/history/)）でご覧いただけます。

■今後の取り組み

バージョン v0.1・2026年6月公開

AI技術とその社会的影響は、日々刻々と変化しています。CULUMUは本宣言を社会の動向に合わせて継続的に更新し、多様なステークホルダーの皆様とともに、誰もが等しく権利とアクセスを保障されるインクルーシブなAIの社会実装に向けた対話を深めてまいります。

■特別セミナー「みんなのAIりんり ― AIが賢くなるとき、それは“誰のため”なのか」のご案内（2026年7月16日予定）

本宣言を体感いただく特別セミナーを開催します。一方的な講義ではなく、双方向の対話を中心に、AIとの向き合い方を参加者とともに考える場です。前半は「なぜインクルーシブデザインスタジオがAIを語るのか」を、後半は1811年から現在までの3D年表をたどりながら、宣言が生まれた背景を読み解きます。

このような方におすすめ

- AIプロダクトに関わるデザイナー・PdM・エンジニア・リサーチャー- 社内のAI活用方針・ガバナンス・倫理ガイドラインを検討中の経営層・意思決定者- 公共・教育・医療・行政などでAIを扱う実務者- 具体的な当事者の視点からAIを問い直したい方- AIとの向き合い方を「規制」ではなく「自分ごと」として考えたいすべての方

開催概要

■CULUMU AI活用ワークショップのご案内

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/350_1_ef1d4fe201101c6daf4e31277b1a8539.jpg?v=202606301252 ]

CULUMUは、本宣言の考え方を現場の実践につなげる「ユーザー起点で創る AI Buddyワークショップ」を提供しています。AIを“相棒（Buddy）”として、参加者自身の課題からアイデア、動くプロトタイプまでをかたちにします。１.座学 → ２.課題だし → ３.アイデア出し → ４.プロトタイプ → ５.発表 の5ステップで進み、参加者は自分たちで形にしたAIツールを持ち帰れます。

※開催形式・日程・費用などの詳細は、お問い合わせください。

■インクルーシブデザインスタジオ CULUMU について

インクルーシブデザインスタジオCULUMUは、高齢者や障害者（※）、外国人など、多様な当事者と共創し、事業開発を支援する専門家集団です。最大の特徴は、6,000以上の非営利団体とのネットワークを活かした独自の調査パネルです。これまでリーチが困難だった人々とのマッチングや定性調査を可能にし、その仕組みは「当事者と近い距離で開発を支援する」と高く評価され、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。

大手企業からスタートアップまで100件以上の取引実績があり、NPOや研究機関などのパートナーと共に、社会課題解決やDE&Iを推進するプロジェクトを多数手掛けています。

※『当事者ではなく社会の側に整備されていない部分や理解が不足している面があり、そのために不利・不便な状態や不自由にあるのが「障害」である』という社会モデルの考え方から、この文章では「障害者」という記述で統一しています。

■株式会社 STYZ 概要

当事者発想で問いを発見し、人・市場・制度・テクノロジーをつなぐことで新しい価値を社会に実装することを目指しています。



ドネーションプラットフォーム事業（Syncable）：非営利セクターへの新たな資金流入を促進。

インクルーシブデザイン事業（CULUMU）：企業課題と社会課題を同時に解決。

テクノロジー事業（STYZ Tech）：次世代技術による人間中心の体験創造。

R＆D事業（当事者発想ラボ）：社会課題から企業の事業成長の源泉を発掘し、社会実装。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/350_2_fb209e152b22893c08ce001ace5639cc.jpg?v=202606301252 ]