ポツンとできる大人のニキビにニキビ治療薬「フジアロー(R)Aクリーム」7/1（水）発売！

株式会社富士薬品

医薬品の開発から製造・販売までを行う複合型医薬品企業の株式会社富士薬品（本社：埼玉県さいたま市 代表取締役社長：高柳 昌幸、以下「富士薬品」）は、2026年7月1日（水）に、皮膚用薬の「フジアロー(R)」ブランドから、新たに「フジアロー(R)Aクリーム」（第2類医薬品）を発売します。

「フジアロー(R)Aクリーム」は、アクネ菌などのニキビの原因菌に殺菌成分が働きかけ、抗炎症成分がニキビ・吹き出物の炎症を緩和する治療薬です。

本商品は、配置薬販売、ならびに「セイムス」をはじめとする富士薬品グループのドラッグストア、富士薬品グループの公式通販でご購入いただけます。

ご購入ページはこちら：https://www.fujiyaku-direct.com/shop/g/g498752410701n/【「フジアロー(R)Aクリーム」商品概要】

特徴１：ポツンとできる大人のニキビに、3つの有効成分が作用します

・殺菌成分イソプロピルメチルフェノールがニキビの原因となるアクネ菌などを殺菌することで、ニキビの進行を抑制します。

・抗炎症成分イブプロフェンピコノールがニキビの炎症をしずめ、悪化を防ぎます。

・トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE誘導体）が血行を促進し、肌の新陳代謝を助けます。

特徴２：少量でも出しやすい口細チューブを採用

ニキビができた箇所に少量をとり、ピンポイントで塗布できる口細チューブを採用。出しすぎを防ぎ、必要な分だけ使用できます。

特徴3：さらっとなじんで、しっとり密着感あるクリーム基剤

べたつかずさらっとなじむ使用感で、メイク前や就寝前でも使いやすい設計です。

【商品情報】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/254_1_787abcc429dfc805e857171939e5d22a.jpg?v=202606301252 ]【富士薬品について】

富士薬品は、1930年富山県富山市における配置薬販売業の創業からスタートし、現在では配置薬販売事業に加えて、ドラッグストア・調剤薬局事業、医薬品製造事業、医療用医薬品販売事業を展開する複合型医薬品企業です。スローガン「とどけ、元気。つづけ、元気。」のもと、富士薬品グループ全体で日本全国に1,285店（2026年3月末時点）を展開する「セイムス」ブランドを中心としたドラッグストアと、全国に広がるラストワンマイルを埋める配置薬販売ネットワークを生かし、誰もが豊かな人生を送れる社会の実現に向けて、人々の暮らしのあらゆる場面で寄り添い、元気な生活を支え続けてまいります。

【株式会社富士薬品 会社概要】 URL：https://www.fujiyakuhin.co.jp[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62253/table/254_2_56cc0f0b81db16c73bc5b34de0bb4c10.jpg?v=202606301252 ]