Wix.com Ltd.

デジタルプレゼンスの構築、管理、成長をトータルに支援する世界有数のプラットフォームである Wix.com Ltd(https://ja.wix.com). (NASDAQ: WIX、以下 Wix) は、AI 搭載アプリ開発プラットフォーム「Base44」が、同プラットフォーム初となる独自開発の AI モデル（大規模言語モデル／LLM）「Base 1」の提供を開始したことを発表しました。本モデルはすでに本番環境で稼働しており、プラットフォーム上のユーザーに実際に利用されています。今回の発表は、Base44 が AI を活用したプラットフォームから、データの蓄積・基盤の構築・モデルの学習・実装までを一貫して自社で担う フルスタック AI 企業へと進化を遂げる上で、重要な節目となります。

「Base 1」 は、プラットフォーム上で生成された数千万件におよぶ実際のユーザーの操作記録から構成され、膨大かつ独自のデータを活用して開発・最適化されています。その結果、これまで利用されてきた基盤モデルと比較して競争力のある性能をすでに発揮しており、Base44 ならではの拡大し続けるデータで学習を重ねることによって、それらを超える性能に達する可能性があります。

多くの企業が限定的で単一の用途に向けてモデルを学習させるのに対し、Base44 は複数ターンにわたる複雑なやり取り、ツールの利用、ランタイム管理、バックエンド処理などが含む対話とコーディングの両方に対応できる汎用 AI エージェントを構築しました。

Base44 が自社モデルを構築・デプロイできるのは、いくつかの重要な領域における計画的な投資の成果です。

- 人材：Wix の世界有数のデータサイエンスおよびリサーチチームは、Wix Harmony の学習を通じて深い専門知識を培い、その知見を Base44 の LLM 開発に活かしています。- データ：Base44 は、本番環境のトラフィックとユーザーの操作から膨大かつ高品質なデータを蓄積しており、Base44 の用途に特化した独自かつ強力な学習シグナルをモデルに提供しています。- インフラ：同社は、堅牢なサンドボックス機能、評価フレームワーク、実験パイプラインを構築しており、さまざまなエージェント構成をリアルタイムで検証し、実際のトラフィック上にデプロイできるようにしています。- 開発体制：Wix と Base44 がトップクラスの推論プロバイダーと連携し、ユーザーが求める性能・信頼性・規模で稼働するよう開発しました。

モデルスタック（モデルから運用までの一連の技術基盤）を自社で保有することで、Base44 は AI ネイティブ企業における最大級のコスト要因の一つである計算資源および推論のコストを直接管理できるようになり、同時にユーザーに提供する成果の品質を高め続けることができます。今回の発表は Base44 にとって意義ある一歩であり、モデルの段階的な導入が進むにつれて、長期的に収益性を構造的に改善していくと見込まれます。

Base44 のチームは、この成果を数多くの節目の最初の一歩と位置づけており、今後はより大規模なモデル、より速い改良サイクル、そしてより緊密なプロダクト連携を見据えています。

Wix.com Japan 株式会社 日本法人代表、積田英明のコメント

「今回の独自 LLM の本番導入は、Base44 が技術基盤を自ら構築し、プロダクトとともに継続的に進化させていく新たな段階に入ったことを示す重要なマイルストーンです。日本では、生産性向上と業務変革が急務となる一方、IT 人材の不足が長年の課題となっています。Base44の独自モデルの立ち上げと今後の学習プロセスにより、専門知識のない方でも現場のアイデアをすぐに実用的なアプリへ変える体験は、さらに進化します。企業規模や地域を問わず、一人ひとりがテクノロジーを活用して課題解決に取り組める環境を広げ、日本社会の持続的な成長に貢献してまいります。」

Base44 最高経営責任者、マオール・シュロモ（Maor Shlomo）のコメント

「自社 AI モデルを持つことで、私たちは時間をかけて継続的に改良していくことができ、外部ベンダーへの依存を減らすことができます。これは決して簡単な取り組みではありません。深い専門知識、大規模なインフラストラクチャ、そして多くの組織が持ち得ないような豊富で多様なデータへのアクセスが必要となります。アプリ制作プラットフォームとして初めて独自の AI モデルを提供開始したことは、当社にとって大きな前進です。」

詳細は以下をご覧ください。

Base44 最高経営責任者、マオール・シュロモ（Maor Shlomo）公式ブログ（英語）：https://base44.com/blog/maor-shlomo-building-the-model-behind-base(https://base44.com/blog/maor-shlomo-building-the-model-behind-base)

Wix.com 共同創設者兼最高経営責任者、アビシャイ・アブラハミ（Avishai Abrahami）公式ブログ（日本語）：https://ja.wix.com/blog/2026/06/avishai-abrahami-we-built-our-own-ai-models/(https://ja.wix.com/blog/2026/06/avishai-abrahami-we-built-our-own-ai-models/)

Base44 について

Base44 は、自然言語を使って完全に機能するアプリを数分で構築できるAI搭載プラットフォームです。個人の生産性向上ツールや社内ワークフローから、カスタマーポータル、エンタープライズグレードのプロダクトまで、Base44 はアイデアをすぐに使えるアプリケーションへと変換します。統合作業は一切不要です。2024年にマオール・シュロモによって創業されたBase44 Inc.は、「複雑さをなくし、大規模なクリエイティビティを解放する」というシンプルなミッションのもとに運営されています。Base44 は2025年6月、完全なデジタルプレゼンスの構築・管理・成長を支援する世界的なプラットフォームである Wix.com Ltd. に買収されました。

Base44 の詳細については、以下をご覧ください。

Base44 公式サイト：https://base44.com/ja

Base44 日本公式 X： https://x.com/base44jp

Base44 日本公式 note： https://note.com/base44

Base44 日本公式 YouTube： https://www.youtube.com/@Base44Japan

Wix.com について

Wix は、複雑な技術を簡素化し、あらゆるタイプの個人ユーザーや企業がオンラインで創造するための最高のツールを提供することをビジョンに掲げています。高度な AI とエンタープライズグレードのインフラストラクチャを基盤とする Wix は、世界中の何百万ものユーザーに信頼されています。2006年に設立され、2025年にはノーコードアプリケーションプラットフォームである Base44 の買収によりさらに強化された Wix は、インターネットの未来に向けて開発を続けています。

プレスルームはこちら： https://ja.wix.com/press-room

将来見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国民事証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）のセーフハーバー条項に定義される、リスクおよび不確実性を伴う将来見通しに関する記述が含まれています。本プレスリリースに含まれる将来見通しに関する記述は、経営陣の現時点での見通しに基づくものであり、予測が困難で、その多くが当社の制御の及ばない不確実性・リスク・状況の変化を前提としています。実際の結果が将来見通しに関する記述と大きく異なり得る要因は、2026年3月5日に米国証券取引委員会へ提出された2025年12月31日終了年度の Form 20-F 年次報告書の「リスク要因（Risk Factors）」の見出しのもとで議論されている要因などを含みますが、これらに限られません。当社が本プレスリリースにおいて行う将来見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものにすぎません。当社は、新たな情報、将来の進展その他いかなる理由によっても、将来見通しに関する記述を公に更新する義務を負いません。