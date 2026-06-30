バイク王、EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026″PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~″へ協賛

株式会社バイク王&カンパニー

「常識を壊し、新たな価値と感動を生む」を企業理念に掲げ、「バイクライフの生涯パートナー」を目指す株式会社バイク王＆カンパニー（代表取締役CEO：澤 篤史、本社：東京都世田谷区、証券コード：3377、以下「当社」）は、株式会社LDH JAPANが展開する人気ダンス＆ボーカルグループ「EXILE THE SECOND」による全国ツアーEXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 "PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~"」への協賛を実施いたします。

警察庁が公表する「運転免許統計」によると、2024年末時点での二輪免許現在数※1に占める男性比率は約9割と、男性偏重の構造となっているほか、少子高齢化や若年層の乗り物離れにより、免許保有者の平均年齢が高まる傾向が続いています。

これらの動向は、今後、ライダー人口の減少につながる課題でもありますが、一方で明るい兆しもあり、新型コロナウイルス感染拡大以降、女性の二輪免許の年間取得数※2は2024年までの6年間で+40.7%（年間約13,000件）増加、二輪免許の年間取得数に占める女性比率は3.7Pt拡大しており、女性における二輪免許の取得意欲が高まっています。

このような背景から、当社は、幅広い女性ファンが集まる本ツアーに協賛することで、これまでバイクとの接点が少なかった女性の方々にもバイクに関心を持っていただく機会をつくり、新たなライダー層の創出に貢献したいと考えています。

なお、今回の協賛の具体的な取り組みについては、今後段階的に双方の公式SNS等で発信してまいります。

※1 二輪免許現在数とは、普通二輪、または大型二輪免許を年末時点で受けている者の総数。複数の免許を所持している場合、各免許の欄それぞれにカウントして足し合わせた総数となる。

※2 二輪免許の年間取得数とは、普通二輪、または大型二輪免許を、その年に新たに交付した総数。新規取得数＋併記取得数の合計で、更新・再交付は含まない。（出典）資料／警察庁「運転免許統計」

■ 6年間で+40.7%増加した、女性の二輪免許の年間取得数と今後への期待

警察庁の運転免許統計によると、女性の二輪免許の年間取得者数は、2018年の31,842件に対し、2024年には44,801件と、＋40.7%増加しています。一方、同時期における男性の二輪免許の年間取得数は＋5.6Ptの増加に留まり、二輪免許の年間取得数における女性比率は2018年の13.5%に対し、2024年には17.2%と、＋3.7Pt拡大しています。

このように、近年は男性以上に、女性が二輪免許を取得する意欲が高まっている様子がうかがえ、仮にこの傾向が強まれば、将来的に高齢化で減少するライダー人口の一部を、新たに女性層が補う構造となる可能性もあります。

■ 二輪免許の年間取得数は、20代女性の増加が特に大きい

20代女性の二輪免許の年間取得数は、2018年の12,757件に対し、2024年には18,335件と、6年間で+43.7%増加し、その件数は年間5,578件と、他の年代と比べても特に大きな増加となっています。高年齢層だけでなく、若年層の二輪免許取得の意欲が高まっていることは、今後のライダー人口の構成において好材料と考えられます。

【二輪免許の年間取得数の伸び（女性の年代別）】

■ 人口と、二輪免許現在数に占める男女比率の比較 （2024年）

近年、普通二輪・大型二輪免許取得数に占める女性の構成比が増加する一方で、二輪免許現在数に占める女性割合は10.7%にとどまっています。総人口に占める女性割合が51.3%であることを踏まえると、女性ライダー市場には依然として大きな拡大余地が残されています。

■ 本協賛で目指すもの

「EXILE THE SECOND」が出演する本ツアーの来場者属性を見ると、女性比率は93.19％で、特に20代後半や50代の女性の来場者が多い傾向は、近年、二輪免許の年間取得数の増加が目立つ年齢層と似た特徴を持っています。これに加えて、出演メンバーに二輪免許の保有者もいることから、当社は本ツアーを、これまでバイクとの接点が少なかった女性層に対して、バイクの魅力を効果的に伝えられる場であると考え、免許取得や車両購入を直接訴求することではなく、まずは「バイクに興味を持っていただく」きっかけを提供していきます。

【二輪免許の年間取得数の伸び（女性の年代別）】

当社は、バイクの売買や整備等のサービスに留まらず、バイク文化の魅力を新たな層へ向けて伝え、ライダーを増やしていくような取り組みを行っていくことも重要な役割と考え、将来のライダー人口を支え、二輪業界の発展に貢献できるように努めてまいります。

■ EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026概要

EXILE THE SECONDは、EXILEの想いを継承しながら独自のエンタテインメントを発信し続けるダンス＆ボーカルグループです。本ツアーは全国各地で開催され、多くのファンが来場する予定です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/116_1_9380d18a53dd7139222f3eb87e3f364a.jpg?v=202606301252 ]

■ バイク王について

株式会社バイク王＆カンパニーは、1994年9月に創業。中古バイクの買取・販売を主力事業とし全国に店舗を展開するほか、バイクの整備・パーツ販売・レンタルなど、バイクライフを総合的にサポートしています。近年は、バイクだけでなく電動モビリティなど、バイクライフを超えた幅広いモビリティ関連事業へと領域を拡大しています。

<会社概要>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/116_2_80483989c141b99bdad30ffddbe4f085.jpg?v=202606301252 ]