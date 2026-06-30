プロジェクト初の愛知・名古屋開催、牛乳石鹸 × BEAMS JAPAN「銭湯のススメ2026」が9月2日（水）始動

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）が日本の魅力を発信する「BEAMS JAPAN」は、牛乳石鹸共進社株式会社（本社：大阪市城東区、代表取締役社長：宮崎悌二 以下、牛乳石鹸）と、町の銭湯の楽しみ方を発信するプロジェクト「銭湯のススメ」を2019年より開催しています。千年に一度のお風呂（026）イヤーに沸く2026年は、「銭湯のススメ2026 ～クルマでめぐる愛知・名古屋編～」と題し、初めて愛知県で開催。株式会社ATグループ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山口 真史）が展開するトヨタ販売店「愛知トヨタ」と共催し、銭湯をめぐるドライブコースの提案を含め、銭湯と地域の文化を掛け合わせた“愛知・名古屋ならではの魅力”を発信いたします。

「銭湯のススメ2026 ～クルマでめぐる愛知・名古屋編～」

これまで「BEAMS JAPAN」では、愛知・名古屋の様々な企業や団体、スポーツチームとコラボレーションし、愛知・名古屋の知られざる魅力を発信するプロジェクト「大名古屋展」（※）を2019年から定期的に計6回開催するなど、のべ約50の企業・団体とのコラボレーションを通じて商品開発などを実施し、同地域との深い繋がりを築いてまいりました。

この実績を経て実現した「銭湯のススメ」第6弾は、愛知県が自動車産業の一大拠点であることを背景に、主要な移動手段のひとつである“クルマ”を切り口として、「大名古屋展」の参画企業でもある愛知トヨタとの共催が決定しました。ドライブしながら銭湯をめぐる楽しさを体験できる、愛知・名古屋ならではの企画を展開します。

※大名古屋展：https://www.beams.co.jp/special/dainagoyaten2025/



■「銭湯のススメ2026 ～クルマでめぐる愛知・名古屋編～」概要

【開催期間】2026年9月2日（水）～ 2026年10月26日（月）

【実施内容】 ・愛知県内の銭湯（1軒）をオリジナル装飾にて演出

・愛知県内の銭湯約50軒にオリジナル暖簾を掲出

・愛知トヨタコラボ企画「銭湯のススメ2026 ～クルマでめぐる愛知・名古屋編～ 推し道ドライブマップ」を配布

・「銭湯のススメ2026 ～クルマでめぐる愛知・名古屋編～」限定コラボアイテムの販売 他

【主 催】牛乳石鹸共進社株式会社、BEAMS JAPAN 【共 催】愛知トヨタ

【連 携】愛知県公衆浴場業生活衛生同業場組合 【後 援】名古屋市

【協 力】中日ドラゴンズ、名古屋グランパス、MONET Technologies株式会社

特設サイト：https://www.beams.co.jp/special/sentou2026/

■「銭湯のススメ」プロジェクトとは

「ずっと変わらぬ やさしさを。」の企業理念のもと、お風呂文化の伝承、地域貢献、スポーツ支援を大切にしている牛乳石鹸と、「日本の良さや面白さを国内外へ発信する」を掲げ、店舗運営や、地方自治体・異業種企業との取り組みを行ってきたBEAMS JAPANによる、コラボレーションプロジェクトです。ライフスタイルの変化に伴い、銭湯の役割や形態も変化しています。そんななかでも、地域のコミュニケーションの場といった不変の魅力を擁する銭湯文化を未来に伝承すべく、2019年にスタートしました。若者をはじめとする銭湯に馴染みの少ない方々が、銭湯へ足を運ぶきっかけになればと想い、これからも、数多くのユニークかつ多彩なコンテンツで、日本の古き良き銭湯文化を盛り上げていきます。

【2025年開催例】

2025年開催画像１.2025年開催画像２.2025年開催画像３.

参画銭湯さまの軒先にオリジナル暖簾を掲出。特別仕様の銭湯では、暖簾に加えて、ロビーと浴室にオリジナルイラストを設置するなど「銭湯のススメ2025 ～大阪・関西編～」の装飾を施しました。



■牛乳石鹸共進社株式会社

1909年（明治42年）の創業以来、「美と清潔 そして健康づくりに役立つ」製品を提供してきました。企業理念である「ずっと変わらぬ やさしさを。」のもと、お客様の肌に、こころに、そして環境にもやさしい「ものづくり」に取り組んでいます。創業時から受け継いできた品質第一主義を守りながら、時代の流れを取り入れることで、これからもお客様の求めに即応していきます。近年ではボディケア、フェイスケア、ヘアケアと幅広い製品開発によって時代のニーズを柔軟に取り入れ、赤箱・青箱をはじめとした『カウブランド』に加えて新ブランドを生み出しています。

https://www.cow-soap.co.jp/

■BEAMS JAPANについて

2016年にスタートした、日本の良さや面白さを国内外へ発信するビームスの事業です。日本の技術が光るプロダクトや各地の名品、モダンカルチャー、アートに加え、こだわりの日本ブランドやオリジナルウエアなどを集積し、日本のモノ・コトの魅力を多角的に紹介しています。 地方自治体や異業種企業とも連携し、店頭イベントのみならず、商品開発やガイドブック制作など多様なプロジェクトを展開してきました。 2026年6月現在、BEAMS JAPANは新宿、渋谷、京都、出雲、日光、宮島、神戸、善光寺、舞鶴、大宰府、祇園の11店舗を営業しています。

https://www.beams.co.jp/beams_japan/