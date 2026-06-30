UCC公式ECで毎シーズン完売の人気福袋が、今夏も登場！アイスでゴクゴク！猛暑を乗り切る「夏のコーヒー福袋2026」6月30日発売UCC人気製品の超リアルなミニチュアチャーム付きのセットも

UCC上島珈琲株式会社

UCC上島珈琲株式会社（本社／兵庫県神戸市、資本金／1億円、社長／芝谷博司、以下UCC）は、UCC公式オンラインストアにて「夏のコーヒー福袋2026」全5種を、6月30日（火）10時より販売を開始します。

※画像はイメージです。

毎シーズン（冬、夏）完売直後から再販の問い合わせが殺到する当店の人気福袋。昨年初めて展開した「夏のコーヒー福袋」は、限定数1,400セットが大好評のうちに完売しました。

今年は、物価高が続くなかでも、「お気に入りのコーヒーを、毎日気兼ねなくゴクゴク飲んでほしい」という想いから、コーヒーの質と量に徹底的にこだわり、UCCの本格コーヒーを“大容量＆バラエティ豊か”なラインアップで詰め合わせた大満足セットを、数量限定で発売します。

さらに今回は、おうちでの夏のカフェタイムを豊かに彩る本格コーヒーや限定ノベルティに加え、UCC製品をリアルに再現した「限定ミニチュアチャーム」が手に入る特別な福袋も数量限定で

ご用意しました。チャームのデザインは全5種類で、UCC公式オンラインストアの本福袋と、7月1日（水）にリニューアルオープンする「UCCコーヒー博物館」のミュージアムショップで展開するカプセルトイ（7月中旬発売予定）でのみ入手できます。コーヒー好きの方はもちろん、ミニチュア好きの方やコレクター必見のラインアップで、なかでも、『UCCミルクコーヒー』の発売当時の缶パッケージのデザインを再現した「ミルクコーヒー（初代）」のチャームは、出現率が低いレアアイテムとなっています。

●UCC公式オンラインストア限定「夏のコーヒー福袋2026」 販売情報

▼販売開始日：2026年6月30日（火）10:00～

※一部福袋は7月8日（水）以降順次出荷予定。

※各セット数量限定につき、早期完売となる場合がございます。

▼販売チャネル：

UCC公式オンラインストア「夏の福袋特集ページ」（https://store.ucc.co.jp/ext/happybag_summer.html）

UCC公式オンラインストア 楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/coffeestyleucc/）

UCC公式オンラインストア Yahoo!ショッピング店（https://store.shopping.yahoo.co.jp/coffeestyleucc/）

LINEギフト UCC公式オンラインストア（https://mall.line.me/sb/ucc）

※送料無料にてお届けします。

※数量限定につき、なくなり次第終了します。

※一部内容が異なる場合がございます。

※LINEギフトでの取り扱いは一部商品のみ、および販売価格が異なります。

●UCC公式オンラインストア限定「夏のコーヒー福袋2026」 製品概要

・UCC水淹れコーヒー&Rivers限定デザインボトルセット（ミニチュアチャーム付）

すっきりおいしい水淹れコーヒーを詰め込んだ、夏の乾いた喉を潤すアイスコーヒー福袋。

大人気のアウトドアブランド「Rivers（リバーズ）」でオリジナル制作した今しか手に入らない特別なマイボトルは、1000mlの大容量。ボトルにコーヒーバッグと水を入れて一晩待つだけ、簡単に水淹れアイスコーヒーをたっぷり楽しめます。

本物そっくりのミニチュアチャームをボトルに付けて、夏のオフィスやお出かけのお供にいかがでしょうか。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/290_1_7da6ca61359dc7827c83096368178b70.jpg?v=202606301252 ]

※画像はイメージです。

※UCC公式オンラインストア限定。店頭での販売はございません。

※「UCC ミニチュアコーヒーチャーム（全5種/ランダム）」はランダムでのお届けとなり、お選びいただけません。

・UCCアイスコーヒー 大容量1.8kg&限定ジュートバッグセット（ミニチュアチャーム付）

毎日コーヒーを楽しみたいあなたへ、まとめ買いに最適なメガボリュームの超お得なレギュラーアイスコーヒー福袋。なんとその量、約150杯分以上※1！定番製品から、季節限定ブレンドや業務用製品まで、きっと今まで試したことのなかったコーヒーにも出会えます。

ノベルティは、トレンド感のある爽やかなサックスブルーにUCCオリジナルキャラクターを施した、限定デザインのジュートバッグ。ちょっとしたお買い物や夏のレジャーにも大活躍間違いなし。大容量コーヒーの数々にちょこんと付いてくる、ギャップが可愛いリアルミニチュアチャーム付きです。

※1：1杯あたりコーヒー量12g換算

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/290_2_90cea12803f023410eedee27957ce393.jpg?v=202606301252 ]

※画像はイメージです。

※UCC公式オンラインストア限定。店頭での販売はございません。

※「UCC ミニチュアコーヒーチャーム（全5種/ランダム）」はランダムでのお届けとなり、お選びいただけません。

・親子で楽しむミルクコーヒー&限定ボトルセット（ミニチュアチャーム付）

3色のカラーリングが印象的な、やさしくてどこか懐かしい味わいの「ミルクコーヒー」シリーズの缶コーヒーと、牛乳に溶かすだけでお子さまも楽しめるカフェインレスコーヒーのパウダータイプ製品のセットです。

お店や自販機で見るあの「ミルクコーヒー」のデザインそのままのドリンクボトル付き！思わず誰かに見せたくなる「パケ買い」級の限定ボトルです。何が出るかお楽しみのミニチュアチャームは、夏休み中のお子さまと一緒に開封の瞬間まで楽しめます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/290_3_7a6eefbcc932851b4d1b0bddcc3f14a7.jpg?v=202606301252 ]

※画像はイメージです。

※UCC公式オンラインストア限定。店頭での販売はございません。

※「UCC ミニチュアコーヒーチャーム（全5種/ランダム）」はランダムでのお届けとなり、お選びいただけません。

・上島珈琲店 夏の本格おうちカフェセット&限定デザイントートバッグ

「上島珈琲店」の看板メニューである『ミルク珈琲』の味わいを、ご自宅でも手軽に再現できる希釈タイプの『ミルク珈琲ベース』や、アイスコーヒーに最適な「フレッシュキューブ※2」を贅沢に詰め合わせました。濃厚なコーヒーと一緒に楽しみたい、この季節にぴったりな爽やかゼリーもセット。夏の贅沢なご褒美おやつタイムに彩りを添えます。

限定ノベルティのトートバッグは、上島珈琲店のシックなロゴ入り。日常使いやお買い物にちょうどいいサイズで、しっかりとしたキャンバス生地は実用性も抜群です。

※2：UCCの独自技術「フレッシュキューブ」は、コーヒー粉を1杯分ごとに真空パックすることで、コーヒー粉の酸化を防ぎ、鮮度を最大限に保ちます。これにより、ご家庭でもいつでも挽きたての香りと味わいを楽しむことができます。ドリップ用フィルターも付属していますので、お湯を準備するだけで簡単においしいコーヒーを淹れることができます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/290_4_05af998abc4a010774e6b8fa8c1bbc07.jpg?v=202606301252 ]

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※UCC公式オンラインストア限定。店頭での販売はございません。

※「ピッコロドルチェ ゼリー」は上島珈琲店店頭の提供メニューではございません。

・CAFE@HOME ワンドリップコーヒー18杯分&限定クリアミニバッグセット

その日の気分で選ぶのが楽しい、15種類のバラエティ豊かなワンドリップコーヒー福袋。この夏新登場のアイスコーヒーにぴったりな限定ブレンドは4杯分入っており、豊かなコクと香りを堪能できます。UCC独自技術「フレッシュキューブ※2」で1杯分ずつ真空パックしたワンドリップコーヒーは、夏のご挨拶や友人へのちょっとしたお裾分けにも喜ばれる華やかさです。

トレンドのクリア素材にロゴをあしらった、夏らしさ満点のミニバッグはこの福袋限定のノベルティ。カラフルなCAFE@HOMEのパッケージが、夏の日差しを受けてキラキラ輝きます。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/290_5_28ba4244044f0e811413748149903999.jpg?v=202606301252 ]

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※UCC公式オンラインストア限定。店頭での販売はございません。

●関連URL

・UCC公式オンラインストア：https://store.ucc.co.jp/

・「上島珈琲店」ウェブサイト：https://www.ueshima-coffee-ten.jp/

・「COFFEE STYLE UCC」ウェブサイト：https://www.coffeestyleucc.co.jp/

【UCCグループについて】

UCCグループは1933年の創業以来、生産国での栽培から、原料調達、研究開発、焙煎加工、販売、品質保証、そして、文化、教育に至るまでを一貫して手がける独自の事業モデルを構築してきました。2024年12月期の売上高は3,979億円にのぼり、日本、アジア、欧州、オセアニア、北米を含むグローバルなネットワークで事業を推進しています。

「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」というパーパスのもと、2040年までのカーボンニュートラル実現やサステナブルなコーヒー調達の推進を掲げ、持続可能な社会の実現と事業成長を両立させる活動を加速させています。また、世界初の缶コーヒーの開発、教育機関「UCCコーヒーアカデミー」やコーヒーの知を継承・創造する「UCCコーヒー博物館」の運営、さらにコーヒーを“飲む”から“食べる”へ進化させた『YOINED』、世界初となる「水素焙煎コーヒー」の量産開始など、既存の枠にとらわれない独自の価値創造に挑戦し続けています。

【本件に関する一般のお客さまからのお問い合わせ先】

UCC公式オンラインストア お客様担当

TEL：0120-511-051

WEB：https://store.ucc.co.jp/apply.html?id=APPLY1