ホワイトハウスグループとDXTRL、輸入車ディーラー初となる新たなモビリティサービスを開始

株式会社DXTRL

株式会社ホワイトハウス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：木村 文夫、以下「ホワイトハウス」）と、株式会社DXTRL（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐久間俊輔、以下「DXTRL」）は、ホワイトハウスグループが保有する試乗車・代車等を活用した新たなモビリティサービス「Lymo」の提供を、2026年7月2日より開始いたします。

本取り組みにより、ホワイトハウスグループ店舗において、お客様は輸入車をはじめとした多様な車両を、必要な時に利用できる新しいモビリティ体験を享受いただけます。

実施背景

国内の自動車保有台数は約6,000万台にのぼる一方、多くの車両は大半の時間を利用されていない状況にあります。また、自動車ディーラーが保有する試乗車や代車についても、稼働していない時間が存在しています。

一方で、消費者の価値観は「所有」から「利用」へと変化しつつあり、購入前に長時間試乗したい、家族旅行時のみ大きな車両を利用したい、普段とは異なる車種を体験したいといったニーズが高まっています。

両社はこうした社会的背景を踏まえ、ディーラーが保有する車両資産を有効活用し、新たな顧客体験の創出を目指します。

サービス概要

本取り組みの特徴

- サービス開始日：2026年7月2日- 提供場所：ホワイトハウスグループ各店舗（一部店舗より順次開始）- 提供サービス：モビリティプラットフォーム「Lymo」- - URL：https://about.lymo.life/whitehouse- 利用可能車両：ホワイトハウスグループが保有する試乗車・代車等- 利用用途：- - 購入検討車両の長時間試乗- - 家族旅行やレジャー利用- - ライフスタイルに応じた車両利用- - 新たなブランド・車種体験- ディーラー資産の有効活用試乗車・代車などの遊休時間を活用することで、車両資産の稼働率向上を図ります。- 新たな顧客接点の創出これまで店舗への来店機会が少なかった若年層や潜在顧客との新たな接点を創出し、将来的な車両購入やブランド体験につなげます。- 「所有」と「利用」を融合した新しいカーライフの提案必要な時だけ利用するという新しいモビリティ体験を通じ、お客様一人ひとりのライフスタイルに応じた柔軟なカーライフを提案します。

コメント

株式会社ホワイトハウス 代表取締役 木村 文夫

「当社は創業以来、お客様に感動と喜びを提供することを理念として事業を展開してまいりました。今回、DXTRL様との協業により、これまでの自動車販売の枠を超えた新しい顧客体験を提供できることを大変嬉しく思います。Lymoを通じて、お客様とクルマとの新たな接点を創出してまいります。」

株式会社DXTRL 代表取締役CEO 佐久間 俊輔

「Lymoは、自動車ディーラーが保有する車両資産を活用し、『所有』と『利用』をシームレスにつなぐモビリティプラットフォームです。ホワイトハウス様との取り組みを通じて、ディーラーが地域におけるモビリティハブとして新たな価値を創出するモデルを構築してまいります。」

会社概要

株式会社ホワイトハウス

所在地：愛知県名古屋市名東区本郷三丁目139番地

代表者：代表取締役 木村 文夫

設立：1979年11月

事業内容：輸入車・二輪車販売、キャンピングカー事業、中古車販売等

URL：https://www.whitehouse.co.jp/

株式会社DXTRL

所在地：東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609

代表者：代表取締役CEO 佐久間俊輔

設立：2025年6月

事業内容：モビリティプラットフォーム「Lymo」の開発・運営等

URL：https://dxtrl.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ホワイトハウス 広報担当

kouichi.kimura@whitehouse.co.jp

株式会社DXTRL 広報担当

https://dxtrl.com/contact