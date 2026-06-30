STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社囲碁社様（本社：東京都中央区）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【株式会社囲碁社様 コメント】

「この度、シント＝トロイデンVV様とスポンサー契約を締結できましたことを、大変光栄に存じます。日本人選手やビジネススタッフの世界への挑戦を後押しし、日本とベルギーの架け橋となるSTVV様のビジョンに深く共感し、この度スポンサーとして参画いたしました。株式会社囲碁社は、囲碁をはじめとする伝統文化の振興や国内外への発信を通じ、日本と世界の豊かな繋がりを創造する企業です。スポーツと文化というそれぞれの領域から、世界へと挑戦する人々を力強く支え、STVV様のさらなる発展に貢献してまいります」

■会社概要

社名： 株式会社囲碁社

代表者：仲山 仁之助

所在地：東京都中央区日本橋浜町３丁目３番１

事業内容：囲碁の普及・振興、および囲碁を通じた日本伝統文化の国内外への発信・文化交流の促進

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2025-26シーズンは勝ち点43の3位（22勝5分13敗／得失点15／61得点46失点）、プレーオフ1は3位で終了、来シーズンのUEFA大会への出場が決定した。